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    По ту сторону идеального фото: несчастные бойфренды инстаграм-зависимых девушек

    • Сьогодні, 11:04
    • Розсилка

    В эру соцсетей и всевозможных гаджетов мы делаем каждый день просто невероятное количество фотографий.

    А в Instagram это уже целое искусство — те фотографии, которые выкладывают пресловутые инстаграм-звезды, действительно кажутся идеальными.

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    Но что скрывается за этими кадрами без изъяна?

    Ответ простой — несчастные мужья и бойфренды, которые вынуждены каждые пять минут фотографировать своих инстаграм-зависимых возлюбленных. В Facebook появилась даже группа, посвященная этим бедолагам, которые ни перед чем не остановятся, лишь бы добыть любимой идеальный кадр.

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    По ту сторону идеального фото: несчастные бойфренды инстаграм-зависимых девушек
    По ту сторону идеального фото: несчастные бойфренды инстаграм-зависимых девушек
    По ту сторону идеального фото: несчастные бойфренды инстаграм-зависимых девушек
    По ту сторону идеального фото: несчастные бойфренды инстаграм-зависимых девушек
    По ту сторону идеального фото: несчастные бойфренды инстаграм-зависимых девушек
    По ту сторону идеального фото: несчастные бойфренды инстаграм-зависимых девушек
    По ту сторону идеального фото: несчастные бойфренды инстаграм-зависимых девушек
    По ту сторону идеального фото: несчастные бойфренды инстаграм-зависимых девушек
    По ту сторону идеального фото: несчастные бойфренды инстаграм-зависимых девушек
    По ту сторону идеального фото: несчастные бойфренды инстаграм-зависимых девушек
    По ту сторону идеального фото: несчастные бойфренды инстаграм-зависимых девушек
    По ту сторону идеального фото: несчастные бойфренды инстаграм-зависимых девушек
    По ту сторону идеального фото: несчастные бойфренды инстаграм-зависимых девушек
    По ту сторону идеального фото: несчастные бойфренды инстаграм-зависимых девушек
    По ту сторону идеального фото: несчастные бойфренды инстаграм-зависимых девушек
    По ту сторону идеального фото: несчастные бойфренды инстаграм-зависимых девушек
    По ту сторону идеального фото: несчастные бойфренды инстаграм-зависимых девушек
    По ту сторону идеального фото: несчастные бойфренды инстаграм-зависимых девушек
    По ту сторону идеального фото: несчастные бойфренды инстаграм-зависимых девушек
    По ту сторону идеального фото: несчастные бойфренды инстаграм-зависимых девушек
    По ту сторону идеального фото: несчастные бойфренды инстаграм-зависимых девушек
    По ту сторону идеального фото: несчастные бойфренды инстаграм-зависимых девушек
    По ту сторону идеального фото: несчастные бойфренды инстаграм-зависимых девушек
    По ту сторону идеального фото: несчастные бойфренды инстаграм-зависимых девушек
    По ту сторону идеального фото: несчастные бойфренды инстаграм-зависимых девушек
    По ту сторону идеального фото: несчастные бойфренды инстаграм-зависимых девушек
    По ту сторону идеального фото: несчастные бойфренды инстаграм-зависимых девушек

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    фотограф
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