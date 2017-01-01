Поближе к небу: головокружительные фотографии с крыш небоскребов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вас никогда не посещало желание взобраться на крышу очень высокого здания и оттуда полюбоваться прекрасным видом простирающегося внизу города?

Если да, то посмотрите эти фотографии и вы почувствуете, что находитесь на самой высокой крыше, не рискуя при этом своей жизнью.

За вас это сделал искатель острых ощущений и известный во всем мире бесстрашный rooftopper — Том Рябой.

Том Рябой живет в Торонто, любит риск и не боится высоты. Его страсть — это «rooftopping». Он входит на самую высокую точку небоскреба, направляет свою фотокамеру вниз и делает потрясающие снимки.

Судя по его профилю в Instagram, он посетил больше крыш, чем Санта-Клаус.

Мы покажем вас его головокружительные фотографии с крыш небоскребов. Это действительно впечатляет!

Джерело: Fullpicture.ru