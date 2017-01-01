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    Поближе к небу: головокружительные фотографии с крыш небоскребов

    • Сьогодні, 06:58
    • Розсилка

    Вас никогда не посещало желание взобраться на крышу очень высокого здания и оттуда полюбоваться прекрасным видом простирающегося внизу города?

    Если да, то посмотрите эти фотографии и вы почувствуете, что находитесь на самой высокой крыше, не рискуя при этом своей жизнью.

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    За вас это сделал искатель острых ощущений и известный во всем мире бесстрашный rooftopper — Том Рябой.

    Том Рябой живет в Торонто, любит риск и не боится высоты. Его страсть — это «rooftopping». Он входит на самую высокую точку небоскреба, направляет свою фотокамеру вниз и делает потрясающие снимки.

    Судя по его профилю в Instagram, он посетил больше крыш, чем Санта-Клаус. 

    Мы покажем вас его головокружительные фотографии с крыш небоскребов. Это действительно впечатляет!

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    на весь екран згорнути
    Поближе к небу: головокружительные фотографии с крыш небоскребов
    Поближе к небу: головокружительные фотографии с крыш небоскребов
    Поближе к небу: головокружительные фотографии с крыш небоскребов
    Поближе к небу: головокружительные фотографии с крыш небоскребов
    Поближе к небу: головокружительные фотографии с крыш небоскребов
    Поближе к небу: головокружительные фотографии с крыш небоскребов
    Поближе к небу: головокружительные фотографии с крыш небоскребов
    Поближе к небу: головокружительные фотографии с крыш небоскребов
    Поближе к небу: головокружительные фотографии с крыш небоскребов
    Поближе к небу: головокружительные фотографии с крыш небоскребов
    Поближе к небу: головокружительные фотографии с крыш небоскребов
    Поближе к небу: головокружительные фотографии с крыш небоскребов
    Поближе к небу: головокружительные фотографии с крыш небоскребов
    Поближе к небу: головокружительные фотографии с крыш небоскребов
    Поближе к небу: головокружительные фотографии с крыш небоскребов
    Поближе к небу: головокружительные фотографии с крыш небоскребов
    Поближе к небу: головокружительные фотографии с крыш небоскребов
    Поближе к небу: головокружительные фотографии с крыш небоскребов
    Поближе к небу: головокружительные фотографии с крыш небоскребов
    Поближе к небу: головокружительные фотографии с крыш небоскребов
    Поближе к небу: головокружительные фотографии с крыш небоскребов
    Поближе к небу: головокружительные фотографии с крыш небоскребов

    Джерело: Fullpicture.ru

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    фотограф
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