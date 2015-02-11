Почти живые: невероятно реалистичные скульптуры о счастливом детстве



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Работы скульптора Анжелы Мия де ля Вега (Angela Mia De La Vega) поражают своей реалистичностью, выразительностью и естественностью движения.

Вдохновленная собственными детьми она создала потрясающую серию скульптур, посвященную беззаботным мальчишкам и девчонкам, резвящимся на улице, читающим книгу, кружащихся в танце…

И совсем неудивительно, что эти очаровательные бронзовые создания украшают не только городские парки и площади, но и торговые центры, ведь каждый «ребенок» выглядит настолько правдоподобно, что пройти мимо, не обратив внимания, просто невозможно.

Уделяя особое внимание игре светотени и тщательной проработке мельчайших деталей, Анжела умудряется создать поистине великолепные скульптуры, глядя на которые начинаешь сомневаться в том, что все они сделаны из бронзы. Благодаря незаурядному таланту и кропотливому труду мастеру удалось придать своим творениям не только максимально естественные позы, но и соответствующие выражения лиц. Именно поэтому все фигуры выглядят настолько живо и эмоционально, что хочется протянуть к ним руку и ощутить невероятную энергетику, исходящую от каждой из них. Ведь автор не просто вдохнул в них жизнь, но и вложил душу…

Джерело: BigPicture