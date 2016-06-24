Под конём: невероятная фотоссессия литовского фотографа Андриуса Бурбы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Литовский фотограф решил всем показать, как выглядят лошади с непривычной стороны, создав проект под названием «Under-Horse».

«Однажды мне пришла в голову сумасшедшая идея – сфотографировать лошадь снизу. В результате я снял самую сложную фотосессию в своей карьере», – говорит Бурба.

«Я решил, что стану первым человеком, сфотографировавшим стоящую лошадь снизу. Когда я начинал организовывать фотосессию, то понимал, что мне нужно найти стекло, способное выдержать 600-килограмовое животное, выкопать 3-метровую траншею в земле, поместить фотокамеру под стеклом и сделать снимки». Фотограф даже раздобыл резиновые подковы, чтобы защитить стекло от царапин.

«Желаю вам вдохновиться и поверить в свои идеи, как моя команда верила в этот проект», – говорит Андриус Бурба.

На подготовку в съемке, в которой пришлось задействовать более 40 человек, ушло два месяца.

Джерело: cameralabs.org