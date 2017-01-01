Под водой: нежные чувства влюбленных в объективе Адама Раваззано и Шона-Мари



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Невероятно талантливые фотографы Адам Раваззано и Шон-Мари представили публике свой новый проект, который они посвятили чувствам влюбленных.

Для проведения не совсем обычной фотосессии творческая пара пригласила своих хороших друзей-дайверов , которые недавно объявили о помолвке.

В конечном результате удалось передать истинную любовь окруженную подводными просторами. Работа проходила у берегов очаровательного острова Оаху.

Супруги признались, что вода стала для них больше чем просто увлечением. Таинственный океан наполняет их энергией и дарит настоящее чувство свободы. Ведь только находясь под водой можно погрузится сказочный мир другой реальности.

Джерело: cafry.net