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    Под водой: нежные чувства влюбленных в объективе Адама Раваззано и Шона-Мари

    • Сьогодні, 08:01
    • Розсилка

    Невероятно талантливые фотографы Адам Раваззано и Шон-Мари представили публике свой новый проект, который они посвятили чувствам влюбленных.

     Для проведения не совсем обычной фотосессии творческая пара пригласила своих хороших друзей-дайверов , которые недавно объявили о помолвке.

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    В конечном результате удалось передать истинную любовь окруженную подводными просторами. Работа проходила у берегов очаровательного острова Оаху.

    Супруги признались, что вода стала для них больше чем просто увлечением. Таинственный океан наполняет их энергией и дарит настоящее чувство свободы. Ведь только находясь под водой можно погрузится сказочный мир другой реальности.

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    Под водой: нежные чувства влюбленных в объективе Адама Раваззано и Шона-Мари
    Под водой: нежные чувства влюбленных в объективе Адама Раваззано и Шона-Мари
    Под водой: нежные чувства влюбленных в объективе Адама Раваззано и Шона-Мари
    Под водой: нежные чувства влюбленных в объективе Адама Раваззано и Шона-Мари
    Под водой: нежные чувства влюбленных в объективе Адама Раваззано и Шона-Мари
    Под водой: нежные чувства влюбленных в объективе Адама Раваззано и Шона-Мари

    Джерело: cafry.net

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    фотограф
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