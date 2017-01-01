Подводные портреты: работы, в которых оживают невесомые женские образы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Не так-то просто создать запоминающийся портрет, чтобы, глядя на снимок, переполняли эмоции. Тем более, если речь идёт о подводной съёмке.

Но вот современному фотографу Габриэле Виртель (Gabriele Viertel) с поставленной задачей удалось справиться на все сто. Она создала замечательную серию работ, в которой перед зрителем во всей красе предстают очаровательные девушки, запечатлённые в объятиях водной стихии.

Подводная съёмка – трудоёмкий процесс, требующий к себе не мало усилий, терпения и сноровки. Чтобы всё прошло гладко фотограф и его модель должны действовать слаженно, понимая друг друга с полуслова, ведь снимать, как и позировать под водой очень сложно, а порой и вовсе рискованно. Но, несмотря на все трудности, Габриэла отдала своё предпочтение именной этому жанру и не ошиблась.

Набираясь опыта, день за днём, год за годом, регулярно оттачивая своё мастерство, она достигла неимоверного успеха, став одним из самых востребованных фотографов в мире моды и глянца. Её работы передают всю элегантность классического портрета, но в то же время несут в себе элементы сюрреализма.

Перед зрителем предстают очаровательные девушки, чьи томные лица полны спокойствия и умиротворения, а изящные тела, словно продолжение длинных струящихся одежд из тончайших тканей, чьи очертания в воде, удачно оттенённой чёрным цветом, приобретают замысловато-загадочные формы.









Джерело: Культурология