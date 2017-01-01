Покахонтас, Русалочка, Белль: художник сделала диснеевских принцесс более реальными

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Классические принцессы из мультфильмов Диснея стали почти настоящими

Иллюстратор Изабель Стэйб потрясла своими новыми переосмыслениями классических принцесс Диснея. Интересно, что эта серия также помогла художнице выйти из серьезного творческого кризиса.

«Я всегда любила Диснея, поэтому решила нарисовать принцессу из его мульфильмов в моем собственном стиле искусства для удовольствия», - сказала Изабелла DesignTaxi. И она действительно сделала это, тратя от 8 до 12 часов, чтобы воссоздать каждое изображение. Почти весь процесс выполнялся в Corel Painter, и только несколько последних штрихов сделано с помощью Photoshop.

«Я определенно готова начать новую серию! Кто-то попросил нарисовать злодеев, и я думаю, это будет действительно круто. Но я мог бы дать целой диснеевской теме какое-то время отдохнуть», - говорит Изабель.

Сейчас она находится на первых этапах иллюстрирования собственной детской книги.

Джерело: boredpanda.com