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    Политики и знаменитости в объективе гениального Гарри Бенсона

    • Сьогодні, 15:09
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    Гарри Бенсон (Harry Benson) – фотограф, в буквальном смысле слова, сфотографировавший всех.

    С тех пор, как в 1964 году ирландский фотожурналист Бенсон приехал в США вместе с группой The Beatles, вряд ли найдётся хоть одна известная персоналия, которая оказалась обделена его вниманием.

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    С 1970 по 2000 год Гарри Бенсон работал в журнале Life. Его снимки также публиковались во многих влиятельных изданиях современности: Vice, Time, Paris Match, Vanity Fair и Newsweek.

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    Мартин Лютер Кинг.
    Уинстон Черчилль.
    Билл и Хиллари Клинтон.
    Гарри Бенсон. Автопортрет.
    Рэй Чарльз с внучками.
    Клинт Иствуд.
    Марчелло Мастроянни.
    The Beatles.
    Политики и знаменитости в объективе гениального Гарри Бенсона

    Джерело: ФотоТелеграф

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