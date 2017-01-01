Политики и знаменитости в объективе гениального Гарри Бенсона

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Гарри Бенсон (Harry Benson) – фотограф, в буквальном смысле слова, сфотографировавший всех.

С тех пор, как в 1964 году ирландский фотожурналист Бенсон приехал в США вместе с группой The Beatles, вряд ли найдётся хоть одна известная персоналия, которая оказалась обделена его вниманием.

С 1970 по 2000 год Гарри Бенсон работал в журнале Life. Его снимки также публиковались во многих влиятельных изданиях современности: Vice, Time, Paris Match, Vanity Fair и Newsweek.

Джерело: ФотоТелеграф