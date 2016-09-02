Положение обязывает: пять модных лайфхаков для беременных



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Предположим, ты в положении и мечтаешь выглядеть как Бейонсе.

Конечно, ошибки в гардеробе беременной девушки допустимы — никто не в праве ругать тебя за растянутый свитер или удобные треники, однако дизайнер Аполлон Байгакофф решил подготовить топ-5 модных рекомендаций для беременных —на случай, если ты захочешь выглядеть идеально.

Выглядеть «на все 100» да и вообще иметь силы встать с постели с животом наперевес, когда опухают ноги, болит спина и нельзя носить любимые каблуки, сможет не каждая, так что тем, кто умудряется следить за собой даже в деликатном положении — наше мужское признание и восхищение. Тем не менее, сегодня я решил написать о «беременном» времени и правильном выборе гардероба, если тебе все-таки захочется узнать, как порадовать мужской (да и женский) взгляд, находясь в положении. Наверняка в этот период тебе, как никогда, захочется надеть первое, что подвернется под руку, поэтому я собрал 6 правил в одежде для беременных и научу тебя выглядеть великолепно даже тогда, когда талия куда-то исчезла, а бёдра сместили акценты.

Конечно, особенно сложно подобрать одежду зимой, когда нужно совместить красоту с комфортом и теплом. Но и это нам сегодня под силу. Итак, 5 модных правил для нежного периода:

Джерело: graziamagazine.ru