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    Положение обязывает: пять модных лайфхаков для беременных

    • Сьогодні, 08:18
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    Предположим, ты в положении и мечтаешь выглядеть как Бейонсе.

    Конечно, ошибки в гардеробе беременной девушки допустимы — никто не в праве ругать тебя за растянутый свитер или удобные треники, однако дизайнер Аполлон Байгакофф решил подготовить топ-5 модных рекомендаций для беременных —на случай, если ты захочешь выглядеть идеально.

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    Выглядеть «на все 100» да и вообще иметь силы встать с постели с животом наперевес, когда опухают ноги, болит спина и нельзя носить любимые каблуки, сможет не каждая, так что тем, кто умудряется следить за собой даже в деликатном положении — наше мужское признание и восхищение. Тем не менее, сегодня я решил написать о «беременном» времени и правильном выборе гардероба, если тебе все-таки захочется узнать, как порадовать мужской (да и женский) взгляд, находясь в положении. Наверняка в этот период тебе, как никогда, захочется надеть первое, что подвернется под руку, поэтому я собрал 6 правил в одежде для беременных и научу тебя выглядеть великолепно даже тогда, когда талия куда-то исчезла, а бёдра сместили акценты.

    Конечно, особенно сложно подобрать одежду зимой, когда нужно совместить красоту с комфортом и теплом. Но и это нам сегодня под силу. Итак, 5 модных правил для нежного периода:

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    Многие считают, что, распрощавшись с талией и каблуками, единственной возможной одеждой становятся удобные растянутые вещи. Да и что заморачиваться с новыми луками, если это"мучение» всего лишь на 9 месяцев? Это ошибка. Невзрачные бабушкины кофты-размахайки и старые кроссовки — точно не самые лучшие друзья девушки. Во время беременности тебе необходимо быть весёлой, радостной и энергичной, поэтому яркие краски — это то, что нужно в гардеробе нежного периода в первую очередь.
    Бесформенные платья-палатки или холщовые мешки отложи в сторону. Гораздо лучше надеть удобные легинсы или джинсы с белой футболкой и сверху накинуть красивый и удобный кардиган, который скроет все лишнее и смягчит твой образ. Сумки тоже лучше выбирать лаконичные и строгие, с четко выраженной формой.
    Ещё одна ошибка — откровенные наряды. Бери пример с прекрасной Натали Портман, которая даже на красную дорожку одевается как истинная леди. Беременность — это пора, когда женщина расцветает в своей чувственности и несёт в себе прелесть чистоты, кроткости и нежности. Это я как мужчина говорю. Такую женщину хочется оберегать и одаривать вниманием, целовать руки и поклоняться. К чему эти короткие мини и вызывающие декольте? Разве не лучше насладиться тем, что даёт природа, а женщину-вамп оставить на потом?
    Спортивные костюмы — это, несомненно, удобно, но твое положение вряд ли ассоциируется у окружающих с профессиональным спортом, так что лучше замени их на стильные и модные костюмы в стиле smart casual из натуральных тканей. Подбери комплект, в котором не только ткань, но и цвета сочетаются между собой или хотя бы частично перекликаются. Выбери один, но яркий аксессуар, это может быть крупное украшение на шею или широкий браслет, главное — оригинальность.
    Не забывай про модную сегодня асимметрию. Просторные платья-рубашки с удлиненной спиной, лёгкие юбки и свободные ниже талии платья с поясом также помогут тебе разнообразить гардероб и чувствовать себя привлекательной в этот волшебный период.
    Положение обязывает: пять модных лайфхаков для беременных

    Джерело: graziamagazine.ru

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