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    «Понимание человека»: мрачная сказка на фоне холодных пейзажей Исландии в объективе Кори Дзуккарелли

    • Сьогодні, 14:39
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    Фотохудожник Кори Дзуккарелли (Kory Zuccarelli), более известный под сетевым ником Zuke, заболел раком.

    К счастью, он смог излечиться от смертельного недуга, но этот опыт навсегда поменял его взгляд на вещи.

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    Осознание того, что земная жизнь далеко не бесконечна, подтолкнуло Кори к привычке не откладывать свои задумки в долгий ящик. И он начал упорно трудиться над своими креативными проектами.

    Одной из таких задумок, воплощенных в реальность, стал проект «Понимание человека», собравший в себе сюрреалистичные кадры, похожие на иллюстрации к мрачным сказкам. Для его создания американский фотограф отправился в далекую Исландию. Именно здесь, среди величественных и холодных пейзажей, Кори создал свою глубокую историю человека и его единения с природой.

    «Мне всегда говорили, что во всем, что бы ты ни делал, первый шаг всегда самый трудный. А все потому, что большинство людей обычно в той или иной мере боятся неизвестности», — рассказывает фотограф в своем интервью об этой фотосерии.

    «У каждого из нас — уникальная ситуация, и не существует универсальной инструкции, как проходить через те или иные трудности, как вести себя. Поэтому так невероятно важно со страстью и решимостью выполнять задуманное, идти к своей цели, несмотря ни на что».

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    «Понимание человека»: мрачная сказка на фоне холодных пейзажей Исландии в объективе Кори Дзуккарелли
    «Понимание человека»: мрачная сказка на фоне холодных пейзажей Исландии в объективе Кори Дзуккарелли
    «Понимание человека»: мрачная сказка на фоне холодных пейзажей Исландии в объективе Кори Дзуккарелли
    «Понимание человека»: мрачная сказка на фоне холодных пейзажей Исландии в объективе Кори Дзуккарелли
    «Понимание человека»: мрачная сказка на фоне холодных пейзажей Исландии в объективе Кори Дзуккарелли
    «Понимание человека»: мрачная сказка на фоне холодных пейзажей Исландии в объективе Кори Дзуккарелли
    «Понимание человека»: мрачная сказка на фоне холодных пейзажей Исландии в объективе Кори Дзуккарелли
    «Понимание человека»: мрачная сказка на фоне холодных пейзажей Исландии в объективе Кори Дзуккарелли
    «Понимание человека»: мрачная сказка на фоне холодных пейзажей Исландии в объективе Кори Дзуккарелли
    «Понимание человека»: мрачная сказка на фоне холодных пейзажей Исландии в объективе Кори Дзуккарелли
    «Понимание человека»: мрачная сказка на фоне холодных пейзажей Исландии в объективе Кори Дзуккарелли
    «Понимание человека»: мрачная сказка на фоне холодных пейзажей Исландии в объективе Кори Дзуккарелли
    «Понимание человека»: мрачная сказка на фоне холодных пейзажей Исландии в объективе Кори Дзуккарелли
    «Понимание человека»: мрачная сказка на фоне холодных пейзажей Исландии в объективе Кори Дзуккарелли
    «Понимание человека»: мрачная сказка на фоне холодных пейзажей Исландии в объективе Кори Дзуккарелли
    «Понимание человека»: мрачная сказка на фоне холодных пейзажей Исландии в объективе Кори Дзуккарелли
    «Понимание человека»: мрачная сказка на фоне холодных пейзажей Исландии в объективе Кори Дзуккарелли
    «Понимание человека»: мрачная сказка на фоне холодных пейзажей Исландии в объективе Кори Дзуккарелли
    «Понимание человека»: мрачная сказка на фоне холодных пейзажей Исландии в объективе Кори Дзуккарелли
    «Понимание человека»: мрачная сказка на фоне холодных пейзажей Исландии в объективе Кори Дзуккарелли
    «Понимание человека»: мрачная сказка на фоне холодных пейзажей Исландии в объективе Кори Дзуккарелли
    «Понимание человека»: мрачная сказка на фоне холодных пейзажей Исландии в объективе Кори Дзуккарелли

    Джерело: BigPicture

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    фотограф
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