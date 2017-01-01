Попробуй сделать сама. Оригинальные женские прически на любой день
- Сьогодні, 15:31
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Для тех, кто следит за своими волосами и всегда хочет оставаться на высоте, всегда любит выделяться из толпы и не быть как все
Лучшие идеи для вдохновения: красивые прически на любой день.
Отличная подборка для тех, кто любит красивые прически, всевозможные плетения.
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Для тех, кто следит за своими волосами и всегда хочет оставаться на высоте, всегда любит выделяться из толпы и не быть как все.
Оригинальные прически на любой день в нашей фотогалереи:
Джерело: telegraf.com.ua