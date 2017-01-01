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    Попы в блестках: Instagram взорвал новый модный тренд

    • Сьогодні, 11:02
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    Блестки сейчас на пике моды.

    Их добавляют везде, разве что не в еду.

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    Модники и дизайнеры в соцсетях публиковали всякое: бороды, корни волос, брови и даже подмышки, превращенные в сверкающие произведения современного искусства при помощи блесток.

    Но самый последний писк блестящей моды – это попы. Да-да, вы не ошиблись: налепить побольше блесток на «пятую точку» – это модно.

    «Булки в блестках» – это детище художницы Мии Кеннингтон (Mia Kennington), которой понравилось, как выглядит попа, когда посидишь на песчаном пляже после купания. Как и локоны, небрежно уложенные морской водой, всевозможные бронзеры для лица и автозагары для тела, это помогает выглядеть так, будто ты проводишь много времени на море. А море – это круто.

    Кеннингтон входит в художественную группу The Gypsy Shrine («Цыганский алтарь»), где ее единомышленники создают искусство при помощи боди-арта и участвуют в различных фестивалях.

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    Попы в блестках: Instagram взорвал новый модный тренд
    Попы в блестках: Instagram взорвал новый модный тренд
    Попы в блестках: Instagram взорвал новый модный тренд
    Попы в блестках: Instagram взорвал новый модный тренд
    Попы в блестках: Instagram взорвал новый модный тренд
    Попы в блестках: Instagram взорвал новый модный тренд
    Попы в блестках: Instagram взорвал новый модный тренд
    Попы в блестках: Instagram взорвал новый модный тренд
    Попы в блестках: Instagram взорвал новый модный тренд

    Джерело: BigPicture

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