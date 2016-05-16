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    Портреты, сделанные при помощи «коктейля Молотова»

    • Сьогодні, 08:26
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    23-летний художник берет мир искусства штурмом.

    Екатеринбургский уличный художник Тимофей Радя подготовил проект под названием «Вечный огонь».

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    «Коктейль Молотова» чаще используется в забастовках и массовых протестах, чтобы вызвать хаос, но молодой художник обратил разрушительное свойство бутылок с зажигательной смесью в созидательное.

    Тимофей специализируется на создании портретов солдат, воевавших во Второй мировой войне. Сначала художник наносит очертания будущего портрета на холст с помощью масляной основы, а затем бросает бутылку с самодельной зажигательной смесью в портрет. Из-за опасности пожара художнику приходится работать на отдаленных открытых пространствах и соблюдать меры осторожности.

    Необычные портреты художника были установлены в окна заброшенного госпиталя, действовавшего во время войны.

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    Портреты, сделанные при помощи «коктейля Молотова»
    Портреты, сделанные при помощи «коктейля Молотова»
    Портреты, сделанные при помощи «коктейля Молотова»
    Портреты, сделанные при помощи «коктейля Молотова»
    Портреты, сделанные при помощи «коктейля Молотова»
    Портреты, сделанные при помощи «коктейля Молотова»
    Портреты, сделанные при помощи «коктейля Молотова»
    Портреты, сделанные при помощи «коктейля Молотова»
    Портреты, сделанные при помощи «коктейля Молотова»
    Портреты, сделанные при помощи «коктейля Молотова»

    Джерело: ФотоТелеграф

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    фотограф
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