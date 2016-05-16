Портреты, сделанные при помощи «коктейля Молотова»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

23-летний художник берет мир искусства штурмом.

Екатеринбургский уличный художник Тимофей Радя подготовил проект под названием «Вечный огонь».

«Коктейль Молотова» чаще используется в забастовках и массовых протестах, чтобы вызвать хаос, но молодой художник обратил разрушительное свойство бутылок с зажигательной смесью в созидательное.

Тимофей специализируется на создании портретов солдат, воевавших во Второй мировой войне. Сначала художник наносит очертания будущего портрета на холст с помощью масляной основы, а затем бросает бутылку с самодельной зажигательной смесью в портрет. Из-за опасности пожара художнику приходится работать на отдаленных открытых пространствах и соблюдать меры осторожности.

Необычные портреты художника были установлены в окна заброшенного госпиталя, действовавшего во время войны.

Джерело: ФотоТелеграф