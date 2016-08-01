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    Порванный пиджак Лещенко починили: депутат рассказал, в каком ателье Киева одевается

    • Сьогодні, 18:00
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    Сергей Лещенко в отремонтированном пиджаке с Геннадием Щербаковым, который его пошил
    Сергей Лещенко в отремонтированном пиджаке с Геннадием Щербаковым, который его пошил

    Пиджак нардепа пострадал во время столкновения с депутатом Мельничуком

    Нардеп Сергей Лещенко рассказал, что его пиджак, пострадавший во время столкновения с депутатом Мельничуком, отремонтировал портной одного из киевских ателье. Об этом Лещенко написал на своей странице в «Фейсбук».

    «Рукав вернули на место. Пиджак отремонтировали в киевском ателье на Виноградном переулке, 4. Собственно, тут он и был пошит», - рассказал нардеп.

    По словам Лещенко, он одевается у Геннадия Щербакова, который обшивает киевских мужчин уже около сорока лет.

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    «Вообще я считаю, что наша легкая промышленность, наши дизайнеры и наши портные - настоящий клондайк, развиваться которому мешают чиновники, налоговая система и дорогие кредиты в банках», - добавил Лещенко.

    Напомним, депутаты Верховной Рады от фракции Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко и Иван Мельничук устроили драку в сессионном зале парламента.

    Отметим, что драка депутатов произошла во время рассмотрения новой редакции закона о Конституционном суде. Когда за трибуной стоял депутат от БПП Руслан Князевич, Лещенко и Мельничук начали драться. Лещенко порвали пиджак. При этом сам Лещенко ударил Мельничука в лицо. После этого депутатов оттеснили друг от друга и конфликт был улажен.

    Лещенко демонстрирует порванный Мельничуком пиджак
    Лещенко демонстрирует порванный Мельничуком пиджак

    Столкновение произошло через пост в Facebook, в котором Лещенко написал, что депутаты от Блока Порошенко намеренно срывают заседания антикоррупционного комитета, чтобы потом обвинить комитет в несостоятельности.

    Позже в интервью «Главкому» Мельничук заявил, что слова Лещенко - ложь, а сам он на антикоррупционном комитете занимается пиаром.

    Председатель парламента Андрей Парубий поручил Комитету Рады по вопросам регламента и организации работы парламента рассмотреть этот инцидент на своем заседании.

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