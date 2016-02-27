После 80 лет совместной жизни супружеская пара наконец-то сделала свадебную фотосессию

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Кинлин Сонг недавно исполнилось 102 года, а его жене Лиши Сонг сейчас 99 лет. Самое время сделать свадебные фотографии!

На самом деле, конечно, Кинлин и Лиши поженились ни много ни мало, а целых 80 лет назад, но тогда они оба были слишком бедными, чтобы отметить это событие. А сейчас - почему бы и нет?

Тогда, в 1936 году, Кинлин и Лиши Сонг (Qinglin, Lishi Song) отметили свою свадьбу очень тихо и скромно - пригласили только самых близких, и на столе стояло только три блюда. Что уж тут говорить про фотосессию - конечно же, ее тоже не было. За их совместную жизнь, у четы Сонг появилось шестеро детей, пять внуков и четыре правнука. И все четыре поколения сейчас живут под одной крышей.

История с фотосессией началась с того, как в местной социальной сети появилось поздравление Кинлин и Лиши в честь их долгого брака. 23 июля 2016 года чета Сонг отмечала 80 лет совместной жизни. Несколько человек решили сделать что-нибудь приятное для пожилых людей и предложили организовать для них свадебную фотосессию. Их обоих одели в свадебные наряды: Лиши была в белом воздушном платье и в фате, в то время как ее муж Кинлин был одет в традиционный праздничный национальный костюм. Во время фотосессии пара держалась за руки.



Целая команда волонтеров помогла чете Сонг воплотить давнюю мечту. Один из них позже написал в блоге: "Скажу вам правду, я вообще не видел, что им по сто лет. Они стары, но их любовь делает их вне времени. Я от души желаю им здоровья и долголетия."





