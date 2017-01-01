Последний снимок: фотограф армии США сняла момент взрыва, от которого погибла

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22-летний фотограф оказалась рядом со случайно взорвавшимся минометом. Вместе с ней погибли еще четыре человека.

Официальная газета армии США Military Review разместила фотографию взрыва, сделанную 22-летним военным фотографом Хильдой Клейтон перед самой гибелью: на публикацию дали разрешение как ее родственники, так и руководство подразделения, где она служила, пишет PetaPixel.

Сам инцидент произошел почти четыре года назад — в начале июля 2013-го. Клейтон участвовала в военных учениях в Афганистане, где среди прочего тренировала местных военных фотографов. Работая с одним из них, она снимала миномет и оказалась в эпицентре, когда он внезапно взорвался. Кроме Клейтон и ее коллеги в результате взрыва погибли еще трое военнослужащих, находившихся рядом.

Клейтон служила в подразделении под названием Combat Camera, отправлявшем фотографов-военнослужащих в зоны военных действий. Чтобы почтить память погибшей, в ее честь переименовали конкурс армейской фотографии, который проводится в армии США.

Джерело: Bird In Flight