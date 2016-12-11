Потап с Позитивом повторили скандальный поцелуй Каменских и Дорофеевой

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Украинские артисты повторили эпатажный поступок своих коллег

Скандальное фото в своем Instagram опубликовала солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева.

«Мы с Настей делали это до того, как это стало мейнстримом в нашем шоу-бизе», - отметила певица.

Отметим, что поклонники артистов неоднозначно восприняли такой эпатажный поступок. Кто-то оценил юмор Потапа и Позитива, а другие, наоборот, начали взывать к морали.

«Меня от таких фото подташнивать начинает. Слишком уважаю персонажей, что даже не допускаю то, что вижу», «23 февраля, ну чем не повод?», «Ахах, и после этого фото пресса будет писать, что они – геи», «Мда... Я была лучшего мнение о Потапе и Насте», «Не ну елки палки ну вроде же мужики...», «Это была шутка!)))Так что ребята вы молодцы!», - комментируют блогеры.