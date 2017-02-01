Потрясающе: фитнес-тренер похвасталась невероятной фигурой и четырьмя детьми

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Софи Гуидолин знает, как сохранить фигуру и воспитать детей

На аккаунт Софи Гуидолин подписаны более 330 тысяч человек, что делает ее одним из самых популярных в Instagram-сообществе экспертов по фитнесу. Слава пришла к ней в 2015 году, причем, как это обычно бывает с блогерами, довольно неожиданно.

Софи как раз ждала появления на свет младших близнецов и опубликовала фото, на котором поднимает штангу весом 30 килограммов, будучи на шестом месяце беременности.

Публикация от SOPHIE GUIDOLIN (@sophie_guidolin) Мар 30 2017 в 9:32 PDT

Этот пост без преувеличения взорвал соответствующий сегмент интернета: все, кто считал, что кое-что знает о фитнесе, сочли своим долгом высказаться. Софи получила много негативных комментариев, но твердо стояла на своем: она считает, что, будучи сертифицированным тренером, сама знает, что ей можно делать и чего нельзя.

«Это все бабушкины сказки», — оборвала она сторонниц традиционной малоподвижной беременности. Спорная позиция принесла многодетной матери известность в соцсетях. Ее дочери родились в срок и были вполне здоровы.

На пару с мужем Нэйтаном Софи владеет спортзалом в городе Голд-Кост.

Публикация от SOPHIE GUIDOLIN (@sophie_guidolin) Мар 24 2017 в 10:06 PDT

Утро фитнес-звезды начинается в 4:30 — тихо, чтобы не разбудить детей, она завтракает замоченной с вечера овсянкой и идет в спортзал. При этом Гуидолин вовсе не жаворонок, как можно было бы подумать.

«Я люблю поспать, но когда твоя жизнь — бесконечная череда попыток втиснуть все дела в график, приходится находить лишние часы», — поясняет многодетная мама.

К семи утра Софи уже возвращается из спортзала, чтобы накормить детей: полноценный завтрак для старших мальчиков и бутылочки со смесью для младших девочек.

Публикация от SOPHIE GUIDOLIN (@sophie_guidolin) Мар 15 2017 в 1:29 PDT

Три дня в неделю молодым родителям помогает няня, которая присматривает за годовалыми близняшками. В остальные дни Софи и Нэйтан сидят с потомством сами, по очереди, чтобы у каждого было время заняться собственными делами.

Софи часто берет детей с собой на работу. Малыши с интересом наблюдают, как мама выполняет сложные упражнения.

Публикация от SOPHIE GUIDOLIN (@sophie_guidolin) Мар 3 2017 в 4:31 PST

К половине восьмого вечера, покормив детей обедом и ужином, владельцы спортзала отправляются на работу, где как раз начинается горячая пора. В клубе они помогают администраторам справиться с наплывом посетителей.

Вернувшись домой, Софи обычно готовит еду на следующий день. В 10 вечера Instagram-звезда уже мирно спит.