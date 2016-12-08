Потрясающие иллюстрации животных и людей, сделанные из сотен проводов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эти работы из проводов создает визуальный дизайнер из Греции Charis Tsevis. В своих сложных иллюстрациях из проводов дизайнер изображает людей и животных.

«Кабели и провода передают электричество и данные.

Обычный моток провода может нести огромный поток информации, и это вдохновляет меня. Я создал шесть иллюстраций для пяти своих клиентов за последних два года. Все они отражают отношение между сетью и человеческим телом и духом».

Джерело: Fullpicture.ru