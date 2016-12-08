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    Потрясающие иллюстрации животных и людей, сделанные из сотен проводов

    • Сьогодні, 12:02
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    Эти работы из проводов создает визуальный дизайнер из Греции Charis Tsevis. В своих сложных иллюстрациях из проводов дизайнер изображает людей и животных.

    «Кабели и провода передают электричество и данные.

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    Обычный моток провода может нести огромный поток информации, и это вдохновляет меня. Я создал шесть иллюстраций для пяти своих клиентов за последних два года. Все они отражают отношение между сетью и человеческим телом и духом».

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    Эти работы из проводов создает визуальный дизайнер из Греции – Charis Tsevis. Charis Tsevis является греческий визуальным дизайнером и живет и работает в Пафосе на Кипре. Charis Tsevis обладает дипломом в области графического дизайна от Akademie für дас Grafische Gewerbe Мюнхена, а также является мастером визуального дизайна от школы Scuola Politecnica di Design Милана.
    В своих сложных иллюстрациях из проводов, дизайнер изображает людей и животных. Все они сделаны из различных типов кабелей и проводов, вроде КММ кабелей и прочих (ссылка на типы кабелей). Создаются все эти шедевры в скромной студии, которая, тем не менее, работает с клиентами по всему миру.
    «Кабели и провода передают электричество и данные». Список клиентов дизайнера довольно известный – это Nike, Google, Ferrari, PepsiCo, Toyota и IKEA. Но данные иллюстрации создавались не для них.
    «Обычный моток провода может нести огромный поток информации и это вдохновляет меня». Charis является также приглашенным профессором редакционного дизайна и типографики в одном из дизайнерских колледжей в Афинах. Там он читает лекции остудентам о дизайне и визуальных коммуникациях.
    «Я создал 6 иллюстраций для 5 своих клиентов за последние два года». Charis часто пишет статьи о теории дизайна, эстетике и истории вычислительной техники в одном из IT-журналов в Греции.
    «Все они отражают отношение между сетью и человеческим телом и духом».
    Работы дизайнера получили награду ED Awards, Epica Awards, Behance и многие другие. Также Charis Tsevis три раза попал в список 200 лучших иллюстраторов мира.
    Потрясающие иллюстрации животных и людей, сделанные из сотен проводов

    Джерело: Fullpicture.ru

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