Потрясающие фотографии, сделанные в глубинах ледника Менденхолл

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19-километровый ледник Менденхолл, находящийся на Аляске недалеко от города Джуно, особенно популярен у фотографов-любителей приключений, таких как Kent Mearig, который спустился под ледник, чтобы сфотографировать его пещеры во всем их великолепии.

Mearig прожил в Джуно последние 20 лет и, к счастью для нас, за эти годы у него сложилось особое отношение к леднику, позволяющее ему запечатлеть всю красоту этого места.

Джерело: ФотоТелеграф