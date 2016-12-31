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    Потрясающие фотографии, сделанные в глубинах ледника Менденхолл

    • 3 Сiчня, 07:07
    • Розсилка

    19-километровый ледник Менденхолл, находящийся на Аляске недалеко от города Джуно, особенно популярен у фотографов-любителей приключений, таких как Kent Mearig, который спустился под ледник, чтобы сфотографировать его пещеры во всем их великолепии.

    Mearig прожил в Джуно последние 20 лет и, к счастью для нас, за эти годы у него сложилось особое отношение к леднику, позволяющее ему запечатлеть всю красоту этого места.

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    Потрясающие фотографии, сделанные в глубинах ледника Менденхолл
    Потрясающие фотографии, сделанные в глубинах ледника Менденхолл
    Потрясающие фотографии, сделанные в глубинах ледника Менденхолл
    Потрясающие фотографии, сделанные в глубинах ледника Менденхолл
    Потрясающие фотографии, сделанные в глубинах ледника Менденхолл
    Потрясающие фотографии, сделанные в глубинах ледника Менденхолл
    Потрясающие фотографии, сделанные в глубинах ледника Менденхолл
    Потрясающие фотографии, сделанные в глубинах ледника Менденхолл
    Потрясающие фотографии, сделанные в глубинах ледника Менденхолл
    Потрясающие фотографии, сделанные в глубинах ледника Менденхолл
    Потрясающие фотографии, сделанные в глубинах ледника Менденхолл
    Потрясающие фотографии, сделанные в глубинах ледника Менденхолл
    Потрясающие фотографии, сделанные в глубинах ледника Менденхолл

    Джерело: ФотоТелеграф

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    фотограф
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