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    «Поздняя беременность»: знаменитости, ставшие мамами после 40 лет

    • Сьогодні, 07:42
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    Сегодня всё больше знаменитостей рожают детей после сорока.

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    В интервью эти «поздние мамы» рассказывают о материнстве, о том, как протекала беременность, и ничуть не смущаются того, что решились родить в зрелом возрасте. Моника Беллуччи и вовсе признается, что повременила бы с детьми еще несколько лет, если бы ей это позволяло здоровье. Она и еще 12 звезд, которые решились завести ребенка после 40.

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    Свою первую дочь Деву Моника Беллуччи родила в 39, а вторую, Леони, — в 45 лет.
    Сама Моника рассказала журналистам о второй беременности: «Я не чувствую себя смелой, я просто очень удачлива. У меня уже родилась здоровая дочь, я родила ее сама, как простая крестьянка из Умбрии, и вот теперь и вторая беременность проходит очень хорошо и спокойно. Но не подумайте, что с меня нужно брать пример. Многие в моем возрасте обращаются к суррогатным матерям или в клиники ЭКО. И если бы я не сумела забеременеть, я бы тоже оказалась среди этих женщин».
    Холли Берри родила своего первенца — дочь Налу Ариэлу Обри — в 42 года. Несмотря на возраст, Холли всю беременность чувствовала себя отлично. В 47 актриса стала мамой во второй раз, родив сына Масео-Роберта. При этом актриса призналась, что не планировала становиться мамой во второй раз, считая себя «слишком старой для того, чтобы родить еще одного ребенка». Но судьба распорядилась иначе, и Холли Берри до сих пор не может поверить в свое счастье.
    Холли с сыном Масео.
    Беременность стала для Николь Кидман неожиданностью — много лет актриса лечилась от бесплодия. Однако в браке с Китом Урбаном в 2008 году в 40 лет актриса родила первенца — дочь Сандэй Роуз. Но больше Николь забеременеть не удалось, и в 2012 году Николь и Кит воспользовались услугами суррогатной матери.
    Николь Кидман и Кит Урбан с дочками.
    Сальма Хайек родила в 41 год. В 2007 году у актрисы и французского бизнесмена Франсуа-Анри Пино родилась дочь Валентина Палома Пино. По признанию Сальмы, беременность протекала тяжело, а лишний вес, который набрала актриса во время беременности (23 кг), доставил ей немало хлопот. Однако сейчас актриса счастлива, что стала мамой и смогла вновь вернуться в форму.
    Сальма с дочкой Валентиной.
    В 41 год певица Мэрайя Кэри родила близнецов: мальчика назвали Мароккан, а девочку — Монро, в честь звезды Голливуда. Но путь к материнству у Кэрри протекал не так гладко. Певица страдала от преэклампсии (заболевание, связанное с нарушением мозгового кровообращения, развивающееся во второй половине беременности) и гестационного диабета (нарушение углеводного обмена у беременных). Родила певица при помощи кесарева сечения. Сегодня, воспитывая близнецов, Мэрайя Кэри счастлива. Но больше детей певица не хочет.
    Мэрайя Кэри с детьми и их папой.
    Селин Дион с мужем, который, к сожалению, скончался после продолжительной борьбы с раком, и детьми. Первая беременность и роды протекали у Селин хорошо. Но когда певица и ее муж решились на второго малыша, возникли проблемы. После многочисленных неудачных попыток Селин Дион наконец смогла забеременеть и родить в 42 года близнецов.
    «Мне кажется, что я была беременна больше года. Я никогда не сдавалась. Но я могу сказать вам, что это было физически и эмоционально изнурительно. Мой врач отговаривал меня от беременности. Конечно, это угнетает. Но я решилась на это и должна была пойти до конца. Я сказала доктору, что если он велит мне соблюдать постельный режим до рождения детей, то я буду лежать и не двигаться. Рождение детей стоит этого, и это лучшее, что было в моей жизни».
    Уме Турман было 42 года, когда она родила своего третьего ребенка — девочку с длинным именем Розалинд Арушу Аркадину Алталун Флоренс Турман-Бюссон. Эта беременность протекала довольно тяжело. После родов актриса долго восстанавливалась.
    Ума с дочкой Розалинд.
    Джулианна Мур родила своего первенца Калеба в 37 лет. А когда актрисе было 42 года, на свет появилась девочка Лив Хелен.
    Джулианна с дочкой Лив. «Я безумно хотела ребенка. И мое желание исполнилось», — рассказала Мур.
    Марсия во время беременности. Как и Николь Кидман, Марсия Кросс очень долгое время лечилась от бесплодия. Забеременеть актрисе удалось при помощи ЭКО. Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» родила близнецов за несколько дней до своего 45-летия. Из-за осложнений актрисе пришлось сделать кесарево за месяц до даты предполагаемых родов.
    Марсия Кросс с дочками. «Если бы я вышла замуж и родила детей в 35, как мечтала, я бы не ценила это чудо так, как сегодня!» — рассказала актриса.
    У Гвен Стефани уже было двое сыновей, когда в 43 года певица вновь забеременела. Стефани родила третьего ребенка, снова мальчика, которого назвали Аполло. Несмотря на то что вначале беременность протекала тяжело, к третьему триместру Гвен стало легче, и она словно расцвела.
    «Когда я узнала, что беременна, это было неописуемое счастье», — рассказала певица о своей беременности.
    Своего второго ребенка, дочку Пенелопу, актриса Тина Фей родила в 41 год. Тина призналась, что, несмотря на возраст, беременность и роды были легкими.
    Тина с дочкой Пенелопой.
    Известный дизайнер Рейчел Зое родила своего первого ребенка — малыша Скайлера — в 39 лет. Со вторым ребенком Рейчел не стала затягивать и забеременела спустя два года после рождения первенца. Малыш Кайус родился, когда Рейчел был 41 год. Беременность протекала хорошо, и дизайнеру даже удавалось скрывать свое интересное положение до последнего месяца.
    Рейчел Зое с младшим сыном Кайусом.
    Известная супермодель Линда Евангелиста родила сына, когда ей было 42 года.
    Линда с сыном Августином.
    «Поздняя беременность»: знаменитости, ставшие мамами после 40 лет

    Джерело: BigPicture
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