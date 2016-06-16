«Поздняя беременность»: знаменитости, ставшие мамами после 40 лет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сегодня всё больше знаменитостей рожают детей после сорока.

В интервью эти «поздние мамы» рассказывают о материнстве, о том, как протекала беременность, и ничуть не смущаются того, что решились родить в зрелом возрасте. Моника Беллуччи и вовсе признается, что повременила бы с детьми еще несколько лет, если бы ей это позволяло здоровье. Она и еще 12 звезд, которые решились завести ребенка после 40.