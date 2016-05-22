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    Президентский особняк: Барак и Мишель Обама купили дом за $8,1 млн

    • Сьогодні, 13:21
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    Дом 1928 года постройки имеет два этажа, восемь спален, десять санузлов и уютный дворик

    Экс-президент и экс-первая леди США Барак и Мишель Обама купили дом в фешенебельном районе Калорама в окрестностях Вашингтона. Примечательно, что до этого момента супруги снимали в аренду этот особняк, но, похоже, расстаться с ним так и не смогли — согласно данным риэлтерского агентства, дом достался им за 8 миллионов и 100 тысяч долларов.

    Дом 1928 года постройки имеет два этажа, восемь спален, десять санузлов и уютный дворик. А общая площадь составляет 8,2 тысячи квадратных футов. Ранее эта недвижимость принадлежала пресс-секретарю Билла Клинтона Джо Локхарту. Последнему, к слову, особняк достался за 5 миллионов и 300 тысяч долларов.

    Сообщается, что в Вашингтоне Барак и Мишель собираются оставаться до тех пор, пока их младшая дочь Саша окончит свое обучение в столице — это займет, как минимум, еще два с половиной года.

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    Президентский особняк: Барак и Мишель Обама купили дом за $8,1 млн
    Президентский особняк: Барак и Мишель Обама купили дом за $8,1 млн
    Президентский особняк: Барак и Мишель Обама купили дом за $8,1 млн
    Президентский особняк: Барак и Мишель Обама купили дом за $8,1 млн
    Президентский особняк: Барак и Мишель Обама купили дом за $8,1 млн
    Президентский особняк: Барак и Мишель Обама купили дом за $8,1 млн
    Президентский особняк: Барак и Мишель Обама купили дом за $8,1 млн
    Президентский особняк: Барак и Мишель Обама купили дом за $8,1 млн
    Президентский особняк: Барак и Мишель Обама купили дом за $8,1 млн
    Президентский особняк: Барак и Мишель Обама купили дом за $8,1 млн
    Президентский особняк: Барак и Мишель Обама купили дом за $8,1 млн

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