Причудливая красота женщин эфиопских племен в объективе Омара Реда

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Эфиопия славится не только сногсшибательными пейзажами, но и многочисленными и очень самобытными племенами, которые ревностно хранят свои традиции.

Ливанский фотограф Омар Реда отправился в долину Омо на юге Эфиопии и запечатлел представительниц трех разных племен — хамар, дасанеч и мурси.

Его яркие портреты демонстрируют уникальную культурную идентичность каждого из племен, а также их необычные украшения, такие как знаменитые губные диски у мурси и бутылочные крышки и ремешки от часов у женщин племени дасанеч.

Подчеркивая художественную направленность своего проекта и выражая благодарность за гостеприимство каждого из племен, Омар Реда прокомментировал изданию MailOnline: «Я хочу показать прекрасное разнообразие культур на земле. Эти племена все еще поддерживают свои традиции и культуру. Один из примеров: губной диск у племени мурси появился во времена колонизации и рабства, когда женщины начали прокалывать губы и деформировать их, чтобы их не забрали в рабство. Со временем традиция изменилась, и губной диск стал признаком красоты. Чем больше диск, тем красивее считается девушка. Другой пример: мне рассказали, что женщинам племени хамар совсем нельзя мыться после замужества».

Предлагаем вам посмотреть некоторые из ярких снимков Омара Реды, которые отражают причудливую красоту эфиопских женщин.

Джерело: BigPicture