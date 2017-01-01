  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Причудливая красота женщин эфиопских племен в объективе Омара Реда

    • Сьогодні, 12:20
    • Розсилка

    Эфиопия славится не только сногсшибательными пейзажами, но и многочисленными и очень самобытными племенами, которые ревностно хранят свои традиции.

    Ливанский фотограф Омар Реда отправился в долину Омо на юге Эфиопии и запечатлел представительниц трех разных племен — хамар, дасанеч и мурси.

    Читайте також

    Его яркие портреты демонстрируют уникальную культурную идентичность каждого из племен, а также их необычные украшения, такие как знаменитые губные диски у мурси и бутылочные крышки и ремешки от часов у женщин племени дасанеч.

    Подчеркивая художественную направленность своего проекта и выражая благодарность за гостеприимство каждого из племен, Омар Реда прокомментировал изданию MailOnline: «Я хочу показать прекрасное разнообразие культур на земле. Эти племена все еще поддерживают свои традиции и культуру. Один из примеров: губной диск у племени мурси появился во времена колонизации и рабства, когда женщины начали прокалывать губы и деформировать их, чтобы их не забрали в рабство. Со временем традиция изменилась, и губной диск стал признаком красоты. Чем больше диск, тем красивее считается девушка. Другой пример: мне рассказали, что женщинам племени хамар совсем нельзя мыться после замужества».

    Предлагаем вам посмотреть некоторые из ярких снимков Омара Реды, которые отражают причудливую красоту эфиопских женщин.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Причудливая красота женщин эфиопских племен в объективе Омара Реда
    Причудливая красота женщин эфиопских племен в объективе Омара Реда
    Причудливая красота женщин эфиопских племен в объективе Омара Реда
    Причудливая красота женщин эфиопских племен в объективе Омара Реда
    Причудливая красота женщин эфиопских племен в объективе Омара Реда
    Причудливая красота женщин эфиопских племен в объективе Омара Реда
    Причудливая красота женщин эфиопских племен в объективе Омара Реда

    Джерело: BigPicture

    Читайте також
    фотограф
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ