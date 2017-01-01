Принцесса Шарлотта и принц Джордж отличились плохим поведением на свадьбе тети Пиппы

Судя по фотографиям с церемонии, британские наследники не слишком хорошо себя вели. Во всяком случае, даже их мама Кэтрин, обычно сдержанная и спокойная, несколько раз отводила малышей в сторону и потихоньку отчитывала. После строгого разговора с мамой принц Джордж выглядел расстроенным, а вот Шарлотта, казалось, не особенно волновалась. Если 2-летняя проказница принцесса пошла характером в своего дядю Гарри, в будущем ее ждет много таких разговоров.