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    Принцесса Шарлотта и принц Джордж отличились плохим поведением на свадьбе тети Пиппы

    • Сьогодні, 08:18
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    20 мая, сестра герцогини Кэмбриджской Кэтрин Пиппа Миддлтон вышла замуж за своего избранника Джеймса Мэттьюса.

    По традиции самые маленькие гости церемонии, среди которых оказались и племянники Пиппы, принцесса Шарлотта и принц Джордж, должны были умилять ангельским видом и разбрасывать лепестки роз перед выходящими из церкви молодоженами. Но что-то пошло не так.

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    Джерело: Hello!

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