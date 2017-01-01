Принцесса Шарлотта и принц Джордж отличились плохим поведением на свадьбе тети Пиппы
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20 мая, сестра герцогини Кэмбриджской Кэтрин Пиппа Миддлтон вышла замуж за своего избранника Джеймса Мэттьюса.
По традиции самые маленькие гости церемонии, среди которых оказались и племянники Пиппы, принцесса Шарлотта и принц Джордж, должны были умилять ангельским видом и разбрасывать лепестки роз перед выходящими из церкви молодоженами. Но что-то пошло не так.
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Джерело: Hello!