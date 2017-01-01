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    Пришла весна: в Одесской области расцвели дикие ирисы и порхают краснокнижные бабочки

    • Сьогодні, 13:51
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    Желтые и фиолетовые ирисы цветут на берегах Куяльницкого лимана

    На берегах Куяльницкого лимана расцвели дикие ирисы — желтые и фиолетовые. Фото распустившихся цветов разместил в соцсетях одессит Михаил Морозов, пишет «Думская».

    Эколог Иван Русев на днях увидел в Тарутинской степи махаона. По словам ученого, обычно махаоны появляются здесь лишь в конце апреля-начале мая. Фото бабочки, занесенной в Красную книгу Украины, Иван Русев опубликовал на своей странице в «Фейсбук».

    Отметим, что Куяльницкий лиман - уникальный участок дикой природы в Одесской области. Вокруг Куяльника сохранились участки ковыльной степи. Здесь встречается такие редкие растения, как горицвет весенний, ирис болотный, тюльпан Шренка, мышиный гиацинт.

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    Пришла весна: в Одесской области расцвели дикие ирисы и порхают краснокнижные бабочки
    Пришла весна: в Одесской области расцвели дикие ирисы и порхают краснокнижные бабочки
    Пришла весна: в Одесской области расцвели дикие ирисы и порхают краснокнижные бабочки
    Пришла весна: в Одесской области расцвели дикие ирисы и порхают краснокнижные бабочки
    Пришла весна: в Одесской области расцвели дикие ирисы и порхают краснокнижные бабочки
    Пришла весна: в Одесской области расцвели дикие ирисы и порхают краснокнижные бабочки

     

     

     

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