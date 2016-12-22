Проект «Монстры»: художники создают фантастические миры по мотивам детских рисунков

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Розсилка ВІДПРАВИТИ

Волонтеры со всего мира воссоздают персонажей детских рисунков в собственном стиле, а затем организаторы проекта демонстрируют результаты их работы маленьким художникам.

Инициатива направлена на то, чтобы дети оценили силу своего воображения и раскрыли творческий потенциал.

Для участия школе или детскому саду нужно заполнить заявку: указать контактные данные, месторасположение организации и возраст детей.

Джерело: BigPicture