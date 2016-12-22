Проект «Монстры»: художники создают фантастические миры по мотивам детских рисунков
- Вчора, 14:14
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Розсилка
Волонтеры со всего мира воссоздают персонажей детских рисунков в собственном стиле, а затем организаторы проекта демонстрируют результаты их работы маленьким художникам.
Инициатива направлена на то, чтобы дети оценили силу своего воображения и раскрыли творческий потенциал.
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Для участия школе или детскому саду нужно заполнить заявку: указать контактные данные, месторасположение организации и возраст детей.
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Джерело: BigPicture