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    Проект «Монстры»: художники создают фантастические миры по мотивам детских рисунков

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    Проект «Монстры»: художники создают фантастические миры по мотивам детских рисунков
    Проект «Монстры»: художники создают фантастические миры по мотивам детских рисунков
    Проект «Монстры»: художники создают фантастические миры по мотивам детских рисунков
    Проект «Монстры»: художники создают фантастические миры по мотивам детских рисунков
    Проект «Монстры»: художники создают фантастические миры по мотивам детских рисунков
    Проект «Монстры»: художники создают фантастические миры по мотивам детских рисунков
    Проект «Монстры»: художники создают фантастические миры по мотивам детских рисунков
    Проект «Монстры»: художники создают фантастические миры по мотивам детских рисунков
    Проект «Монстры»: художники создают фантастические миры по мотивам детских рисунков
    Проект «Монстры»: художники создают фантастические миры по мотивам детских рисунков
    Проект «Монстры»: художники создают фантастические миры по мотивам детских рисунков
    Проект «Монстры»: художники создают фантастические миры по мотивам детских рисунков
    Проект «Монстры»: художники создают фантастические миры по мотивам детских рисунков
    Проект «Монстры»: художники создают фантастические миры по мотивам детских рисунков
    Проект «Монстры»: художники создают фантастические миры по мотивам детских рисунков
    Проект «Монстры»: художники создают фантастические миры по мотивам детских рисунков
    Проект «Монстры»: художники создают фантастические миры по мотивам детских рисунков
    Проект «Монстры»: художники создают фантастические миры по мотивам детских рисунков
    Проект «Монстры»: художники создают фантастические миры по мотивам детских рисунков
    • Вчора, 14:14
    • Розсилка

    Волонтеры со всего мира воссоздают персонажей детских рисунков в собственном стиле, а затем организаторы проекта демонстрируют результаты их работы маленьким художникам.

    Инициатива направлена на то, чтобы дети оценили силу своего воображения и раскрыли творческий потенциал.

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    Для участия школе или детскому саду нужно заполнить заявку: указать контактные данные, месторасположение организации и возраст детей.

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    Джерело: BigPicture

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