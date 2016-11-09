Провокационная Леди Гага в объективе Нобуёси Араки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Они просто не могли не встретиться — самая эпатажная поп-звезда Леди Гага, знаменитая своими провокациями на сцене и в жизни, и легенда японской фотографии Нобуёси Араки (Nobuyoshi Araki) — мастер работ, балансирующих на грани эротики и порнографии.

Что получилось в результате встречи? Вне всяких сомнений, просто огненная фотосессия, о которой оба участника сохранили весьма бурные воспоминания.

Во время съемок была использована традиционная японская техника связывания сибари, отличающаяся повышенной сложностью и эстетичностью обвязок. Это один из любимых сюжетов Араки, присутствующий на многих его работах.

Джерело: BigPicture