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    Провокационная Леди Гага в объективе Нобуёси Араки

    • Сьогодні, 08:02
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    Они просто не могли не встретиться — самая эпатажная поп-звезда Леди Гага, знаменитая своими провокациями на сцене и в жизни, и легенда японской фотографии Нобуёси Араки (Nobuyoshi Araki) — мастер работ, балансирующих на грани эротики и порнографии.

     Что получилось в результате встречи? Вне всяких сомнений, просто огненная фотосессия, о которой оба участника сохранили весьма бурные воспоминания.

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    Во время съемок была использована традиционная японская техника связывания сибари, отличающаяся повышенной сложностью и эстетичностью обвязок. Это один из любимых сюжетов Араки, присутствующий на многих его работах.

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    Провокационная Леди Гага в объективе Нобуёси Араки
    Провокационная Леди Гага в объективе Нобуёси Араки
    Провокационная Леди Гага в объективе Нобуёси Араки
    Провокационная Леди Гага в объективе Нобуёси Араки
    Провокационная Леди Гага в объективе Нобуёси Араки
    Провокационная Леди Гага в объективе Нобуёси Араки
    Провокационная Леди Гага в объективе Нобуёси Араки
    Провокационная Леди Гага в объективе Нобуёси Араки
    Провокационная Леди Гага в объективе Нобуёси Араки
    Провокационная Леди Гага в объективе Нобуёси Араки

    Джерело: BigPicture

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