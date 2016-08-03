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    Прозрачный намёк: 22 самых откровенных наряда на красных дорожках

    • Сьогодні, 07:57
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    Различного рода «звёздные» тусовки никогда не отличаются целомудрием.

    Порой даже о стиле знаменитости думают меньше, чем о том, чтобы продемонстрировать свои роскошные формы и попасть на обложки глянцевых журналов.

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    Первой в прозрачном наряде с 6000 бриллиантовых блесток появилась на публике Мэрилин Монро. И с того времени прозрачные платья в звёздной среде стали настоящим культом.

    В нашей фотоподборке вы увидите  22 самых откровенных наряда (удачных и не очень), в которых появлялись знаменитости на красных дорожках.

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    Бейонсе на Met Gala
    Дженнифер Лопес на Met Gala
    Ким Кардашьян на Met Gala
    Мэрилин Монро в первом «голом» платье, 1962 год
    Барбра Стрейзанд на церемонии «Оскар», 1969 год
    Шер в образе Шамаханской царицы на церемонии «Оскар», 1988 год
    Королева эпатажа Шер, 1991 год
    Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл, 1993 год
    Мэрилин Мэнсон и Роуз Макгоуэн на премии VMA, 1998 год
    Лил Ким на VMA, 1999 год
    Экзотическая Дженнифер Лопес на «Грэмми», 2000 год
    Тони Брэкстон на церемонии «Грэмми», 2001 год
    Леди Гага на премии CFDA, 2011 год
    Леди Гага, 2013 год
    Майли Сайрус на iHeartRadio Music Festival, 2013 год
    Майли Сайрус, 2014 год
    Леди Гага на вечеринке в Belgium Jazz Club L’Archiduc, 2014 год
    Пэрис Хилтон, 2014 год
    Рианна на премии CFDA, 2014 год
    Рита Ора на афтепати премии «Оскар», 2015 год
    Джой Вилла на церемонии «Грэмми», 2015 год
    Кендалл Дженнер на балу Met Gala
    Прозрачный намёк: 22 самых откровенных наряда на красных дорожках

    Джерело: Культурология

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