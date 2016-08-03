Прозрачный намёк: 22 самых откровенных наряда на красных дорожках
- Сьогодні, 07:57
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Розсилка
Различного рода «звёздные» тусовки никогда не отличаются целомудрием.
Порой даже о стиле знаменитости думают меньше, чем о том, чтобы продемонстрировать свои роскошные формы и попасть на обложки глянцевых журналов.
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Первой в прозрачном наряде с 6000 бриллиантовых блесток появилась на публике Мэрилин Монро. И с того времени прозрачные платья в звёздной среде стали настоящим культом.
В нашей фотоподборке вы увидите 22 самых откровенных наряда (удачных и не очень), в которых появлялись знаменитости на красных дорожках.
Джерело: Культурология