Пучок-банан. Как выглядит самая модная прическа весеннего сезона
- Сьогодні, 14:32
-
Розсилка
Пучок-банан
В сети появился новый тренд прически - пучок-банан
Это разновидность небрежной французской романтичности. Для создания нужно лишь несколько минут. Прическа подходит для любого типа волос.
Сначала следует завязать пряди в асимметричный низкий хвост. Волосы обернуть вокруг своей оси и свернуть в свободный пучок. Результат зафиксировать невидимками. Прическа должна создавать эффект небрежности.
Существуют различные вариации пучка-банана - можно заплетать в массивные жгуты и косы или часть хвоста оставлять распущенной.
Джерело: Gazeta.ua