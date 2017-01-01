Пучок-банан. Как выглядит самая модная прическа весеннего сезона

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Пучок-банан

В сети появился новый тренд прически - пучок-банан

Это разновидность небрежной французской романтичности. Для создания нужно лишь несколько минут. Прическа подходит для любого типа волос.

Сначала следует завязать пряди в асимметричный низкий хвост. Волосы обернуть вокруг своей оси и свернуть в свободный пучок. Результат зафиксировать невидимками. Прическа должна создавать эффект небрежности.

Существуют различные вариации пучка-банана - можно заплетать в массивные жгуты и косы или часть хвоста оставлять распущенной.

Джерело: Gazeta.ua