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    Пушистые и забавные: фотограф-анималист показал невероятное обаяние медведей

    • Сьогодні, 12:10
    • Розсилка

    Сергей Иванов – популярный фотограф-анималист, с детства испытывающий непреодолимую тягу к познанию живой природы.

    Анималистической фотографией Сергей занимается уже много лет, признаётся, что всю жизнь его тянуло и до сих пор тянет в лес.

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    По первому образованию он – техник-лесовод, а по второму – биолог-охотовед. В 1985 году Сергей впервые побывал на Камчатке и Командорских островах, с тех пор любит эту суровую и прекрасную природу.

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    Пушистые и забавные: фотограф-анималист показал невероятное обаяние медведей
    Пушистые и забавные: фотограф-анималист показал невероятное обаяние медведей
    Пушистые и забавные: фотограф-анималист показал невероятное обаяние медведей
    Пушистые и забавные: фотограф-анималист показал невероятное обаяние медведей
    Пушистые и забавные: фотограф-анималист показал невероятное обаяние медведей
    Пушистые и забавные: фотограф-анималист показал невероятное обаяние медведей
    Пушистые и забавные: фотограф-анималист показал невероятное обаяние медведей
    Пушистые и забавные: фотограф-анималист показал невероятное обаяние медведей
    Пушистые и забавные: фотограф-анималист показал невероятное обаяние медведей
    Пушистые и забавные: фотограф-анималист показал невероятное обаяние медведей
    Пушистые и забавные: фотограф-анималист показал невероятное обаяние медведей
    Пушистые и забавные: фотограф-анималист показал невероятное обаяние медведей
    Пушистые и забавные: фотограф-анималист показал невероятное обаяние медведей
    Пушистые и забавные: фотограф-анималист показал невероятное обаяние медведей
    Пушистые и забавные: фотограф-анималист показал невероятное обаяние медведей
    Пушистые и забавные: фотограф-анималист показал невероятное обаяние медведей
    Пушистые и забавные: фотограф-анималист показал невероятное обаяние медведей
    Пушистые и забавные: фотограф-анималист показал невероятное обаяние медведей
    Пушистые и забавные: фотограф-анималист показал невероятное обаяние медведей
    Пушистые и забавные: фотограф-анималист показал невероятное обаяние медведей
    Пушистые и забавные: фотограф-анималист показал невероятное обаяние медведей
    Пушистые и забавные: фотограф-анималист показал невероятное обаяние медведей
    Пушистые и забавные: фотограф-анималист показал невероятное обаяние медведей
    Пушистые и забавные: фотограф-анималист показал невероятное обаяние медведей
    Пушистые и забавные: фотограф-анималист показал невероятное обаяние медведей
    Пушистые и забавные: фотограф-анималист показал невероятное обаяние медведей
    Пушистые и забавные: фотограф-анималист показал невероятное обаяние медведей
    Пушистые и забавные: фотограф-анималист показал невероятное обаяние медведей

    Джерело: cameralabs.org

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