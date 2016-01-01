Пушистые и забавные: фотограф-анималист показал невероятное обаяние медведей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергей Иванов – популярный фотограф-анималист, с детства испытывающий непреодолимую тягу к познанию живой природы.

Анималистической фотографией Сергей занимается уже много лет, признаётся, что всю жизнь его тянуло и до сих пор тянет в лес.

По первому образованию он – техник-лесовод, а по второму – биолог-охотовед. В 1985 году Сергей впервые побывал на Камчатке и Командорских островах, с тех пор любит эту суровую и прекрасную природу.

Джерело: cameralabs.org