Пушистые и забавные: фотограф-анималист показал невероятное обаяние медведей
- Сьогодні, 12:10
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Розсилка
Сергей Иванов – популярный фотограф-анималист, с детства испытывающий непреодолимую тягу к познанию живой природы.
Анималистической фотографией Сергей занимается уже много лет, признаётся, что всю жизнь его тянуло и до сих пор тянет в лес.
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По первому образованию он – техник-лесовод, а по второму – биолог-охотовед. В 1985 году Сергей впервые побывал на Камчатке и Командорских островах, с тех пор любит эту суровую и прекрасную природу.
Джерело: cameralabs.org