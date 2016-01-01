Пьянство, драки и увечья — как в Великобритании провели «Пятницу фингалов»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Великобритании тысячи людей вышли на улицы, чтобы отпраздновать последние выходные перед Рождеством: «Пятницу фингалов» (Black Eye Friday) и следом за ней «Безумную субботу» (Mad Saturday).

Британцы веселятся напропалую, так что две эти ночи — одни из самых загруженных в году для баров, клубов и аварийных служб страны: в полицейских участках дежурят врачи, открываются дополнительные вытрезвители, а скорая помощь работает вместе с полицией и местными властями.

Джерело: BigPicture