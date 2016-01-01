  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Пьянство, драки и увечья — как в Великобритании провели «Пятницу фингалов»

    • 19 Грудня, 23:57
    • Розсилка

    В Великобритании тысячи людей вышли на улицы, чтобы отпраздновать последние выходные перед Рождеством: «Пятницу фингалов» (Black Eye Friday) и следом за ней «Безумную субботу» (Mad Saturday).

    Читайте також

    Британцы веселятся напропалую, так что две эти ночи — одни из самых загруженных в году для баров, клубов и аварийных служб страны: в полицейских участках дежурят врачи, открываются дополнительные вытрезвители, а скорая помощь работает вместе с полицией и местными властями.

    1 з 22
    на весь екран згорнути
    Пьянство, драки и увечья — как в Великобритании провели «Пятницу фингалов»
    Пьянство, драки и увечья — как в Великобритании провели «Пятницу фингалов»
    Пьянство, драки и увечья — как в Великобритании провели «Пятницу фингалов»
    Пьянство, драки и увечья — как в Великобритании провели «Пятницу фингалов»
    Пьянство, драки и увечья — как в Великобритании провели «Пятницу фингалов»
    Пьянство, драки и увечья — как в Великобритании провели «Пятницу фингалов»
    Пьянство, драки и увечья — как в Великобритании провели «Пятницу фингалов»
    Пьянство, драки и увечья — как в Великобритании провели «Пятницу фингалов»
    Пьянство, драки и увечья — как в Великобритании провели «Пятницу фингалов»
    Пьянство, драки и увечья — как в Великобритании провели «Пятницу фингалов»
    Пьянство, драки и увечья — как в Великобритании провели «Пятницу фингалов»
    Пьянство, драки и увечья — как в Великобритании провели «Пятницу фингалов»
    Пьянство, драки и увечья — как в Великобритании провели «Пятницу фингалов»
    Пьянство, драки и увечья — как в Великобритании провели «Пятницу фингалов»
    Пьянство, драки и увечья — как в Великобритании провели «Пятницу фингалов»
    Пьянство, драки и увечья — как в Великобритании провели «Пятницу фингалов»
    Пьянство, драки и увечья — как в Великобритании провели «Пятницу фингалов»
    Пьянство, драки и увечья — как в Великобритании провели «Пятницу фингалов»
    Пьянство, драки и увечья — как в Великобритании провели «Пятницу фингалов»
    Пьянство, драки и увечья — как в Великобритании провели «Пятницу фингалов»
    Пьянство, драки и увечья — как в Великобритании провели «Пятницу фингалов»
    Пьянство, драки и увечья — как в Великобритании провели «Пятницу фингалов»

    Джерело: BigPicture

    Читайте також
    Великобританія фотограф
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Комментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ