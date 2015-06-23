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    Пять знаковых автомобилей Ferrari, которые вызывают полный восторг

    • Сьогодні, 17:14
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    Можно смело утверждать, что Ferrari – одна из самых известных марок автомобилей.

    Эта итальянская компания, специализирующаяся на выпуске спортивных автомобилей и расположенная в Маранелло, была основана в 1928 году Энцо Феррари.

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    Ранее компания называлась Scuderia Ferrari. До 1947 года она активно спонсировала гонщиков. В этом обзоре самые знаковые автомобили, выпущенные под этим известным брендом.

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    Ferrari 166 Inter. Что это за автомобиль? Это самый первый гран туризмо производства Ferrari. Дебютировал автомобиль еще в 1949 году на автосалоне в Париже. На тот момент это было невероятно элегантное купе, настоящая революция в семействе. Машина использовала двухклапанный V12 двигатель с мощностью 110 л.с.
    Ferrari TR. Этот автомобиль также известен под именем 250 Testa Rossa, что в переводе с итальянского означает «красная голова». Машина была выпущена в 1956 году ограниченной серией и даже сегодня является одним из самых желанных образцов для коллекционеров. Всего было произведено 40 единиц транспорта. Машина использовала 3-литровый V12 двигатель с 300 л.с.
    Ferrari Testarossa. Один из лучших среднемоторных спортивных автомобилей своего времени. Выпускался образец с 1984 по 1991 годы. Позднее машина неоднократно модернизировалась. Работал этот спортивных зверь на мощном 4.9-литровом V12 двигателе с 390 л.с. На момент выпуска это был мощнейший суперкар на планете. Один из тех случаев, когда впоследствии Ferrari пришлось конкурировать самой с собой.
    Ferrari F40. Этот автомобиль настоящая легенда. Производился он с 1987 года по 1992 год. В общей сложности было произведено 1 315 автомобилей. По 1989 год машина носила титул самой быстрой машины в мире. Примечателен автомобиль еще и тем, что стал последней моделью созданной при жизни мастера Энцо Феррари. Работает красавец на твин-турбо двигателе V8 дающем 478 «лошадок».
    Ferrari Enzo. А этот автомобиль, как можно легко догадаться, построен уже в честь отца-основателя компании. Машина была представлена на Парижском автосалоне в 2002 году. Всего было произведено и выпущено порядка 400 машин. Сегодня этот автомобиль также, как и упомянутые выше является желанным уловом для любого коллекционера.
    Пять знаковых автомобилей Ferrari, которые вызывают полный восторг

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