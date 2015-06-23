Пять знаковых автомобилей Ferrari, которые вызывают полный восторг



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Можно смело утверждать, что Ferrari – одна из самых известных марок автомобилей.

Эта итальянская компания, специализирующаяся на выпуске спортивных автомобилей и расположенная в Маранелло, была основана в 1928 году Энцо Феррари.

Ранее компания называлась Scuderia Ferrari. До 1947 года она активно спонсировала гонщиков. В этом обзоре самые знаковые автомобили, выпущенные под этим известным брендом.