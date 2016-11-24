Пыльная работа: художник пишет крутые картины на грязных стеклах машин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Американский художник Скотт Уэйд никогда не выводит на грязных автомобилях призывы помыть замарашку.

Наоборот, будь его воля, все автомойки остались бы без работы. Измазанные грязью и пылью стекла Скотт использует в качестве холстов. Новое направление в искусстве!