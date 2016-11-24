Пыльная работа: художник пишет крутые картины на грязных стеклах машин

Скотт родился и вырос в Техасе, там простор для творчества беспредельный. «Наш дом стоял у обочины дороги, — рассказывает он. — Поэтому машина отца почти всегда была грязной. Ребенком я постоянно рисовал пальцем всякие рожицы на стеклах, потом стал использовать кисточку. Со временем разработал особую технику создания “пыльных рисунков”, которой пользуюсь до сих пор».
Для того чтобы картина получилась качественной, стекло должно быть качественно испачкано. Раньше Скотту приходилось по несколько дней гонять по самым грязным дорогам, чтобы получить подходящий «холст». Но со временем он освоил методику, позволяющую довести стекло до нужной кондиции за считанные минуты. Художник раздувает пыль феном по стеклу, покрытому маслом и сукновальной глиной.