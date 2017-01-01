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    Работники компании Google поздравили украинцев, надев вышиванки

    • Сьогодні, 12:53
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    Работники калифорнийского подразделения Google присоединились к празднованию Дня вышиванки

    15 работников Google решили принять участие во всемирном празднике украинской культуры. При этом к ним присоединились гости из Киева, уроженцы Казахстана и американцы разного этнического происхождения, пишет Эспрессо.TV 

    «Праздник отмечается в Маунтин-Вью уже не впервые. Инициатива гуглеров является яркой иллюстрацией, как день вышиванки добавляет радости и красоты в разных уголках планеты. А красота всегда является современной», - рассказал координатор Google Developer Group Kyiv-Center Владимир Иванов.

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    Работники компании Google поздравили украинцев, надев вышиванки

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