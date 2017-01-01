Работники компании Google поздравили украинцев, надев вышиванки
- Сьогодні, 12:53
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Работники калифорнийского подразделения Google присоединились к празднованию Дня вышиванки
15 работников Google решили принять участие во всемирном празднике украинской культуры. При этом к ним присоединились гости из Киева, уроженцы Казахстана и американцы разного этнического происхождения, пишет Эспрессо.TV
«Праздник отмечается в Маунтин-Вью уже не впервые. Инициатива гуглеров является яркой иллюстрацией, как день вышиванки добавляет радости и красоты в разных уголках планеты. А красота всегда является современной», - рассказал координатор Google Developer Group Kyiv-Center Владимир Иванов.
Работники компании Google поздравили украинцев, надев вышиванки