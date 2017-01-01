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    «Радости семейной жизни»: фотопроект об очень плохой матери

    • Сьогодні, 10:38
    • Розсилка

    Художница, фотограф, жена и мать двоих детей по-своему представила концепцию традиционной семейной фотографии при помощи серии скандального вида снимков под названием «Радости семейной жизни» (Domestic Bliss).

    После долгих лет в роли жертвенной матери, уделяя практически все свое внимание дочерям, делая бесконечное количество снимков, на которых никогда не было ее самой, Сьюзен Копич придумала уникальный фотопроект.

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    Что, если повернуть объектив камеры в противоположную сторону, на себя саму, чтобы вновь обрести себя как личность и продемонстрировать эмоциональную искренность?

    Каждая фотография из серии «Радости семейной жизни» — то, что сама Сьюзен называет «теневой поворот событий». Налет мрачности — самое смелое ее решение, которое меняет всеобщее представление о том, что такое семейное счастье.

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    «Радости семейной жизни»: фотопроект об очень плохой матери
    «Радости семейной жизни»: фотопроект об очень плохой матери
    «Радости семейной жизни»: фотопроект об очень плохой матери
    «Радости семейной жизни»: фотопроект об очень плохой матери
    «Радости семейной жизни»: фотопроект об очень плохой матери
    «Радости семейной жизни»: фотопроект об очень плохой матери
    «Радости семейной жизни»: фотопроект об очень плохой матери
    «Радости семейной жизни»: фотопроект об очень плохой матери
    «Радости семейной жизни»: фотопроект об очень плохой матери
    «Радости семейной жизни»: фотопроект об очень плохой матери
    «Радости семейной жизни»: фотопроект об очень плохой матери
    «Радости семейной жизни»: фотопроект об очень плохой матери
    «Радости семейной жизни»: фотопроект об очень плохой матери
    «Радости семейной жизни»: фотопроект об очень плохой матери
    «Радости семейной жизни»: фотопроект об очень плохой матери

    Джерело: BigPicture
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    фотограф
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