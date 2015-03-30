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    Раньше срока: в Японии начался сезон цветения сакуры

    • Сьогодні, 16:06
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    В Японии наблюдается рекордно раннее цветение сакуры за последние 15 лет.

     15 февраля в городе Кавадзу в префектуре Сидзуока зацвели первые вишни, ознаменовав приход весны.

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    Цветение обычно начинается в конце марта или начале апреля, но в этом году весна в Кавадзу пришла на месяц раньше. В Японии установилась теплая погода. Так в район Токио в последнее время днем воздух прогревается до +8...+17.

    Как и многие другие японские города, Кавадзу проводит ежегодный фестиваль цветения сакуры, который привлекает около миллиона туристов, приезжающих полюбоваться красотой 800 вишнёвых деревьев, высаженных вдоль реки Кавадзу-гава. В этом году фестиваль, который проводится в 27-й раз, продлится примерно до 10 марта.

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    Раньше срока: в Японии начался сезон цветения сакуры
    Раньше срока: в Японии начался сезон цветения сакуры
    Раньше срока: в Японии начался сезон цветения сакуры
    Раньше срока: в Японии начался сезон цветения сакуры
    Раньше срока: в Японии начался сезон цветения сакуры
    Раньше срока: в Японии начался сезон цветения сакуры
    Раньше срока: в Японии начался сезон цветения сакуры
    Раньше срока: в Японии начался сезон цветения сакуры
    Раньше срока: в Японии начался сезон цветения сакуры
    Раньше срока: в Японии начался сезон цветения сакуры
    Раньше срока: в Японии начался сезон цветения сакуры
    Раньше срока: в Японии начался сезон цветения сакуры

    Джерело: ФотоТелеграф
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