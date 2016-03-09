Раритетные фото со съемок фильма «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая»

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Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая

Съемки фильма проходили в Англии и Аризоне с января по март 1982 года. Производство картины окружала строгая секретность

Научно-фантастическая картина «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая», третий и последний фильм из оригинальной саги «Звездные войны», вышел в 1983 году.

Шестую главу в сюжетной хронологии снял режиссер Ричард Маркуанд, сценарий к нему написали Лоуренс Кэздан и Джордж Лукас.

Действие фильма происходит год спустя после вторжения Империи в Облачный город. Люк Скайуокер с друзьями отправляется на Татуин, чтобы вызволить Хана Соло из плена Джаббы Хатта. Империя готовится сокрушить Альянс повстанцев и строит «Звезду смерти». Люк Скайуокер сходится в последней схватке со своим отцом Дартом Вейдером.

Съемки фильма проходили в Англии и Аризоне с января по март 1982 года. Производство картины окружала строгая секретность. Во время съемок использовалось рабочее название Blue Harvest. Фильм вышел в кинотеатрах 25 мая 1983 года.

Джерело: Bigmir.net