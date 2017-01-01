Раритетные кадры из откровенной фотосессии 18-летней Мадонны

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Мадонна

До того как Мадонна стала известной, она работала натурщицей для художников и позировала обнаженной для нескольких фотосессий

В возрасте 18 лет Мадонна Луиза Чикконе, тогда студентка танцевальных курсов в Мичиганском университете, в 1977 году позировала за 10 долларов в час для фотографа Германа Кулкенса.

Вряд ли тогда фотограф понимал, что эта темноволосая худенькая девушка с дерзким взглядом станет одной из самых знаменитых и успешных исполнительниц своего времени с состоянием 560 миллионов долларов.

Некоторые кадры из этих фотосессий были опубликованы журналами Playboy и Penthouse в 1980-х, но большинство из них так и не увидели свет.