Разлученные муж и жена «воссоединились» в трогательной фотосессии

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Любящая пара, разделенная расстоянием, получила шанс воссоединиться через фотографию

Вероника и Брэндон Филлипс ждут своего первого ребенка, но Вероника в настоящее время находится дома во Флориде, а Брэндон служит в армии за границей. Из-за этого он пропустил большую часть беременности жены и не может находиться при рождении своего ребенка.

Поэтому, когда Вероника заказала фотосъемку во время беременности фотографу Дженнифер МакМахон из Майами, она спросила, можно ли каким-то образом включить Брэндона в фотографии. МакМахон сказала да, и с потрясающей точностью сделала одно из самых трогательных снимков материнства.

«Проведя много часов за редактированием фото, я опубликовала ту, которая, как мне показалось, рассказывала лучшую историю и вызвала бы волнение у всех, кто ее видел», - рассказала МакМахон в интервью HuffPost

«Очень часто мужья, которые служат в армии, пропускают рождение своих детей. Когда Вероника рассказала мне свою историю, она разбила мне сердце. Я не мог себе представить, что это обычное явление. Это то, что значит служить нашей стране», - отметила фотограф.

Джерело: boredpanda.com