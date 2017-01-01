Ребята и зверята: 20 забавных ретро фотографий детей с их питомцами
- Сьогодні, 07:34
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Розсилка
Всегда приятно смотреть на детей и их четвероногих друзей
Пожалуй, во все времена дети мечтали о том, чтобы у них появился домашний питомец.
Животные не только могут быть добрыми и заботливыми друзьями, но и показать, что значат настоящие любовь и преданность.
Домашние животные могут научить ваших детей ответственности, доверию и состраданию и сделают радостнее жизнь каждой семьи.
Вот и на этих фотографиях из прошлого запечатлены детишки и их пушистые друзья. Что тут скажешь... Сплошная милота! Это тот замечательный случай, когда время идёт, а ничего не меняется.
Джерело: Культурология