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    Редкие фотографии Фредди Меркьюри и его последнего бойфренда, сделанные в 80-х годах

    • Сьогодні, 07:38
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    Ни для кого не секрет, что Фредди Меркьюри был нетрадиционной сексуальной ориентации, но он это не афишировал на каждом углу и старался сохранить свои отношения в секрете.

    Может быть, поэтому, когда смотришь на эти откровенные фотографии известного певца и его последнего бойфренда Джима Хаттона, появляется ощущение, что мы узнаем его с другой, неизвестной ранее стороны. 

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    Фредди познакомился с парикмахером Джимом в 1984 году в баре, но это не было любовью с первого взгляда, и их дорога к счастью была тернистой 

    Когда певец и парикмахер встретились в первый раз, то Джим даже не узнал в своём новом собеседнике уже известного на тот момент вокалиста группы «Queen», они выпили, пообщались и на этом всё закончилось 
    Лишь спустя полтора года Джим и Фредди снова встретились в том же баре и больше никогда не расставались 

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    Редкие фотографии Фредди Меркьюри и его последнего бойфренда, сделанные в 80-х годах
    Редкие фотографии Фредди Меркьюри и его последнего бойфренда, сделанные в 80-х годах
    Редкие фотографии Фредди Меркьюри и его последнего бойфренда, сделанные в 80-х годах
    Редкие фотографии Фредди Меркьюри и его последнего бойфренда, сделанные в 80-х годах
    Редкие фотографии Фредди Меркьюри и его последнего бойфренда, сделанные в 80-х годах
    Редкие фотографии Фредди Меркьюри и его последнего бойфренда, сделанные в 80-х годах
    Редкие фотографии Фредди Меркьюри и его последнего бойфренда, сделанные в 80-х годах
    Редкие фотографии Фредди Меркьюри и его последнего бойфренда, сделанные в 80-х годах
    Редкие фотографии Фредди Меркьюри и его последнего бойфренда, сделанные в 80-х годах
    Редкие фотографии Фредди Меркьюри и его последнего бойфренда, сделанные в 80-х годах
    Редкие фотографии Фредди Меркьюри и его последнего бойфренда, сделанные в 80-х годах
    Редкие фотографии Фредди Меркьюри и его последнего бойфренда, сделанные в 80-х годах
    Редкие фотографии Фредди Меркьюри и его последнего бойфренда, сделанные в 80-х годах
    Редкие фотографии Фредди Меркьюри и его последнего бойфренда, сделанные в 80-х годах
    Редкие фотографии Фредди Меркьюри и его последнего бойфренда, сделанные в 80-х годах

    Джерело: 4tololo.ru

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