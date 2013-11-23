Редкие фотографии Фредди Меркьюри и его последнего бойфренда, сделанные в 80-х годах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ни для кого не секрет, что Фредди Меркьюри был нетрадиционной сексуальной ориентации, но он это не афишировал на каждом углу и старался сохранить свои отношения в секрете.

Может быть, поэтому, когда смотришь на эти откровенные фотографии известного певца и его последнего бойфренда Джима Хаттона, появляется ощущение, что мы узнаем его с другой, неизвестной ранее стороны.

Фредди познакомился с парикмахером Джимом в 1984 году в баре, но это не было любовью с первого взгляда, и их дорога к счастью была тернистой



Когда певец и парикмахер встретились в первый раз, то Джим даже не узнал в своём новом собеседнике уже известного на тот момент вокалиста группы «Queen», они выпили, пообщались и на этом всё закончилось

Лишь спустя полтора года Джим и Фредди снова встретились в том же баре и больше никогда не расставались





Джерело: 4tololo.ru