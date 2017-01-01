Редкие фото звезд из детства, на которых их с трудом можно узнать
- Сьогодні, 19:25
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Розсилка
Певец Элтон Джон
При просмотре фотографий знаменитых актеров и певцов мы иногда забываем, что они вовсе не суперлюди, что они тоже, как и мы все, проходили через период неуверенности в себе — подростковый возраст, прыщи и брекеты
Фотографии нашей юности всегда рассказывают яркие истории о том, какими мы были, а также приоткрывают окно в эру странных стилей и жутковатой одежды. Так что благодаря этим детским фотографиям селебрити мы можем понять, какими они были до того, как стали блистать в дизайнерских нарядах на красной дорожке под безумные вопли фанатов.
Джерело: BigPicture