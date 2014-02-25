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    Религия и война: невероятные кафедральные соборы из пуль и оружия

    • Сьогодні, 15:31
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    А вы согласны с тем, что между религией и войной есть некая связь? К примеру, Аль Фарроу (Al Farrow) полностью и безоговорочно разделяет эту точку зрения, создавая уникальные скульптуры на религиозною тематику, собранные из оружия и пуль.

    Несмотря на расхожие мнение, а работы Аля не остаются без внимания. Его кафедральные соборы созданные из пуль и старого оружия навевают тоску.

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    Но именно благодаря этому материалу скульптору удается, как нельзя лучше передать и подчеркнуть формы строгой готики, где высоченные шпили, устремляясь в небо, производили неизгладимое впечатление, заставляя затаивать дыхание. Благодаря такому сочетанию, казалось бы, не сочетаемых вещей автор посредством своего творчества передаёт некое послание современному человеку, обращая внимание на то, что религии и войны идут рука об руку.

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    Религия и война: невероятные кафедральные соборы из пуль и оружия
    Религия и война: невероятные кафедральные соборы из пуль и оружия
    Религия и война: невероятные кафедральные соборы из пуль и оружия
    Религия и война: невероятные кафедральные соборы из пуль и оружия
    Религия и война: невероятные кафедральные соборы из пуль и оружия
    Религия и война: невероятные кафедральные соборы из пуль и оружия
    Религия и война: невероятные кафедральные соборы из пуль и оружия
    Религия и война: невероятные кафедральные соборы из пуль и оружия
    Религия и война: невероятные кафедральные соборы из пуль и оружия
    Религия и война: невероятные кафедральные соборы из пуль и оружия



    Джерело: Культурология

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