Религия и война: невероятные кафедральные соборы из пуль и оружия



Розсилка ВІДПРАВИТИ

А вы согласны с тем, что между религией и войной есть некая связь? К примеру, Аль Фарроу (Al Farrow) полностью и безоговорочно разделяет эту точку зрения, создавая уникальные скульптуры на религиозною тематику, собранные из оружия и пуль.

Несмотря на расхожие мнение, а работы Аля не остаются без внимания. Его кафедральные соборы созданные из пуль и старого оружия навевают тоску.

Но именно благодаря этому материалу скульптору удается, как нельзя лучше передать и подчеркнуть формы строгой готики, где высоченные шпили, устремляясь в небо, производили неизгладимое впечатление, заставляя затаивать дыхание. Благодаря такому сочетанию, казалось бы, не сочетаемых вещей автор посредством своего творчества передаёт некое послание современному человеку, обращая внимание на то, что религии и войны идут рука об руку.







Джерело: Культурология