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    Репродукции Ван Гога, Тициана и Рубенса украсили новую коллекцию Louis Vuitton

    • Сьогодні, 15:42
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    Джефф Кунс, один из самых дорогих мировых художников, которого многократно обвиняли в плагиате, создал для бренда Louis Vuitton коллекцию Masters

     Кунс сделал сумки и рюкзаки, на которых напечатаны репродукции работ Ван Гога, Тициана, Рубенса, да Винчи и других классиков живописи. Стоимость вещей, вошедших в коллекцию, варьируется от $585 до $4 000. В продажу они поступят 28 апреля.

    И если в случае, когда Кунс заимствует работы современников, его действия встречают сопротивление, то от да Винчи художник судебного иска не дождется. Сам Кунс назвал коллекцию «празднованием человечности». «Эти вещи — настоящие произведения искусства», — добавил он. Впрочем, пользователи Facebook остались не в восторге от новой коллекции и окрестили ее «ширпотребом с рынка в Азии».

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    Репродукции Ван Гога, Тициана и Рубенса украсили новую коллекцию Louis Vuitton
    Репродукции Ван Гога, Тициана и Рубенса украсили новую коллекцию Louis Vuitton
    Репродукции Ван Гога, Тициана и Рубенса украсили новую коллекцию Louis Vuitton
    Репродукции Ван Гога, Тициана и Рубенса украсили новую коллекцию Louis Vuitton
    Репродукции Ван Гога, Тициана и Рубенса украсили новую коллекцию Louis Vuitton
    Репродукции Ван Гога, Тициана и Рубенса украсили новую коллекцию Louis Vuitton

    Джерело: Bird In Flight

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