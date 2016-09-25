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    Рисунок на всю жизнь: десять главных стилей современных татуировок

    • Сьогодні, 14:49
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    Кто бы мог подумать, что настанет момент, когда количество людей с татуировками, живущих в большом городе, приблизительно сравнялось с теми, у кого нет рисунков на теле.

    Тату — это уже не тюремная отметина, а обычное украшение вроде сережек или часов

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    Конечно, для кого-то рисунки на теле по-прежнему остаются сакральным действием, для кого-то они стали предметом коллекционирования, а для кого-то — способом скрыть шрам, недостатки фигуры или просто выделиться из толпы.

    Но как оказалось, те люди, кто хочет нанести на своей тело «вечный» рисунок сталкиваются с рядом проблем. И главный вопрос теперь состоит не в том, что бы найти профессионального мастера, который сделает вам тату на теле. а в том, что очень трудно определиться со стилем татуировки.

    Мы собрали 10 популярных направлений, которые помогут вам качественно и со вкусом шокировать маму и других близких родственников. 

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    Американские традиционные (олдскул)
    Стиль получил популярность благодаря тату-мастеру по имени Сэйлор Джерри (Джерри Морячок), который работал на Гавайских островах в 1930-е годы и делал простые яркие татуировки с жирным контуром и незамысловатым сюжетом: черепа, розы, пинап-девушки. Носить такие картинки было популярно среди моряков и прочих бродячих авантюристов.
    Толстые яркие линии не расплываются со временем, а простые цвета (преимущественно синий и красный) не так сильно выцветают на солнце.
    Человек с такой татуировкой мог позволить себе быть унесенным в океан и даже слегка объеденным акулами, однако у него все равно оставалась надежда на опознание и молитву за упокой его мятежной души: характерные татуировки записывали в паспорт моряка. Именно в этом стиле рисует знаменитый Эд Харди, майка с дизайном которого наверняка лежит у тебя в шкафу.
    Японские традиционные (ирезуми)
    Искусство нательной живописи получило широкое распространение в Японии еще в XVII веке. Именно тогда вышел перевод классического китайского романа «Речные заводи» с яркими литографиями, герои которой были покрыты художественными татуировками — мода на них распространилась среди знати.
    Однако столетие спустя, налаживая контакты с Европой, японский император обеспокоился имиджем страны: европейцы считали татуированных японцев дикарями.
    Нательные росписи были запрещены и стали особым признаком японской мафии — якудза. В 1948 году в ходе оккупации запрет был снят, однако в современной Японии до сих пор человека, украшенного картинками, могут не пустить в бассейн или фитнес-клуб.
    Традиционный стиль ирезуми складывался не один десяток лет, с учетом того, чтобы татуировка не просто хорошо смотрелась, когда она только что сделана, но и жила долгие годы. Картинки располагаются при этом не отдельно, а полностью закрывают поверхность тела хитро­сплетениями цветов, драконов, священных карпов, тигров и демонов. Также как и олдскул, ирезуми исполняются толстыми линиями с использованием только основных цветов. Инструментом японских татуировщиков были остро отточенные бамбуковые палочки, которые окунали в чернила.
    Реализм
    Благодаря появлению современных тату-машинок, промышленно сделанных игл и огромной цветовой палитре чернил стала возможна настоящая живопись на коже.
    Появился новый стиль — реализм: портреты, изображения животных или растений, выполненные с фотографической точностью.
    Ньюскул
    Татуировки, напоминающие книжные иллюстрации с налетом гротеска. Отдельно в этом жанре можно выделить «акварельные» татуировки — картинки, выполненные как будто бы мазками яркого цвета без четкого контура. Правда, поскольку этот стиль является достаточно новым, пока непонятно, как эти татуировки будут выглядеть с течением времени. Цветовые пятна без четкого контура, особенно желтого, белого, розового и зеленого цветов, довольно быстро исчезают с кожи.
    Используются яркие цвета, четкие контуры, неожиданные цветовые переходы. Эти картинки похожи на современную рисованную мультипликацию или работы художников арт-нуво.
    Биомеханика. Стиль, получивший распространение после выхода на экраны фильма «Чужой», когда сюрреалистические фантазии швейцарского художника Гигера стали являться не только в кошмарах богемных наркоманов, но и в среднестатистических снах рядового обывателя. Именно в этот момент яркие реалистические татуировки, в которых механические и растительные элементы как будто обвивают тело человека, начали набирать популярность и оформились как новое направление. «Биомеханические» дизайны напоминают трехмерные трайбл-орнаменты, зависшие в пустоте. В них могут присутствовать фантастические инопланетные существа, кристаллы, лучи света.
    Трайбл
    Традиционные татуировки разных народов мира принято называть «трайбл». На самом деле узоры на теле делали практически во всех древних сообществах, от Сибири до островных народов Полинезии (в качестве инициации во взрослую жизнь или свидетельства победы над особо злокозненным врагом). Как правило, такие татуировки представляют собой геометрические узоры и символические фигуры, которые, как и японские ирезуми, покрывают большие площади на поверхности тела. Обычно трайбл-татуировки выполняются в одном цвете.
    Смешение реализма и биомеханики для изображения персонажей из фильмов ужасов, зомби и прочей нечисти — это стиль хоррор, популяризованный тату-мастером Полом Бутом.
    Именно благодаря этому направлению на рынке тату-аксессуаров появились краски с заманчивым названием «зеленый гной» и «кровавая Мэри». Традиционным для этого направления считается фрихэнд — рисование прямо на теле без предварительного изготовления трафарета. Хоррор также подразумевает большие пространства — в этом стиле сразу забивают «рукав» или спину.
    Треш полька. Стиль, изобретенный студией Buena Vista Tattoo Club в Вюрцбурге.
    Татуировки представляют собой имитацию грубых мазков краской, реалистичных портретов и кусков текста, скомбинированных в некий постмодернистский коллаж. Все изображения выполняются строго в красно-черном цвете и опять же подразумевают большие пространства.
    Геометрические тату
    Одно из самых популярных в последнее время направлений — черно-белые геометрические узоры или фигуры.
    Часто они создают оптические иллюзии либо используют элементы так называемой сакральной геометрии: комбинации многоугольников, «цветок жизни» и т. п. Невероятно популярным ответвлением этого направления являются «мандалы» — шести-восьмиугольные узорчатые калейдоскопические «снежинки», похожие на кружевные салфетки.
    Рисунок на всю жизнь: десять главных стилей современных татуировок
    В буквальном переводе — работа точками. Черно-белые татуировки, в которых переходы цвета делают не с помощью распыления цвета магнумом, а расставляя точки отдельной иглой (почти что принцип газетной печати). Дотворк может быть элементом геометрических татуировок либо выступает как отдельный прием для изображения портретов или мультипликационных персонажей.
    Рисунок на всю жизнь: десять главных стилей современных татуировок

    Источник: maximonline.ru

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