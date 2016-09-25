Рисунок на всю жизнь: десять главных стилей современных татуировок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кто бы мог подумать, что настанет момент, когда количество людей с татуировками, живущих в большом городе, приблизительно сравнялось с теми, у кого нет рисунков на теле.

Тату — это уже не тюремная отметина, а обычное украшение вроде сережек или часов

Конечно, для кого-то рисунки на теле по-прежнему остаются сакральным действием, для кого-то они стали предметом коллекционирования, а для кого-то — способом скрыть шрам, недостатки фигуры или просто выделиться из толпы.

Но как оказалось, те люди, кто хочет нанести на своей тело «вечный» рисунок сталкиваются с рядом проблем. И главный вопрос теперь состоит не в том, что бы найти профессионального мастера, который сделает вам тату на теле. а в том, что очень трудно определиться со стилем татуировки.

Мы собрали 10 популярных направлений, которые помогут вам качественно и со вкусом шокировать маму и других близких родственников.

Источник: maximonline.ru