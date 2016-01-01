Родители-фотографы показали, как проходит детство дочки в окружении диких животных в Африке
- Вчора, 08:09
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Розсилка
Дочери фотографов-анималистов из Франции Типпи Дерге (Tippi Degre) выпало детство, о котором можно только мечтать.
Родители Типпи переехали в Намибию ещё до рождения девочки, поэтому её детство проходит в окружении диких животных, например, зебр, слонов, гепардов и львов.
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Типпи некогда играть с куклами, ведь, судя по фотографиям, её жизнь наполнена куда более интересными занятиями.
Джерело: ФотоТелеграф