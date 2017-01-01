Россиянка показала всю правду о курорте, в который Путин вбухал миллиарды долларов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

А где все?..

Пишет Лиорелин в своем ЖЖ:

Зацепила сегодня краем уха наши местные новости, что за новогодние каникулы в Красной Поляне было продано более ста тысяч ски-пассов, а сочинские отели заполнены на все сто процентов. После того, что я видела и не видела в Поляне в начале января, я пребываю в некотором недоумении от заявлений наших СМИ. Впрочем, они и «Викинга» не гнушаются рекламировать...

Так что всё, что я пишу и показываю под катом, суть результат моих личных наблюдений, сопоставлений и выводов. Ни на что не претендую, мопед не мой, но от осадка избавиться не могу.

Долго ли коротко ли, поехали мы отмечать Новый год в Горки Город, на три дня. Почему так вышло - расскажу отдельно, здесь это значения не имеет. Сели мы 30 декабря в дневную Ласточку, которая отбывает от главного ж/д вокзала в 13:46. За билеты заплатили по 434 рубля с человека и ещё 56 рублей отдали за живность. Поезд на 6-й путь подали не обычный, из пяти вагонов, а из двух составов - т.е. десять вагонов сразу. Мы разместились в первом вагоне второго состава, в середине поезда, как раз напротив выхода из подземного перехода. 20 минут до отправления поезда... кроме нас с котом в вагоне больше никого, и даже в соседнем людей не видно.





Представить такое в 2015 году, когда билеты стоили 119 рублей, было невозможно, электрички заполнялись сразу же, и как минимум все места у окон занимались в пять-десять минут. Однако за всё время до Адлера мимо нас прошли только полиция и два контролёра. Только потом добавились три или четыре человека. Пятница, сокращённый день, завтра Новый год... а где люди?

Претерпев муки с заселением (какой нехороший человек придумал всех жителей Горки Города размещать через один ресепшн?), мы добрались до своих апартаментов, заселились, пришли в себя и отправились совершать рекогносцировку местности, примерно с семи до девяти вечера. Гуляем мы гуляем, но как-то всё странно: фонари горят, подсветка на зданиях сияет и переливается, а вот окна в большинстве гостиниц тёмные. Кто ходил по спальному району вечером, тот видел, насколько светло от многочисленных жилых домов, безо всяких фонарей и подсветки. Сразу ясно, что тут живут люди, очень много людей - у кого на кухне свет, у кого в комнате, или сразу везде. Но в Горках было по-другому...

Короче, у меня всё. Имеющий глаза - всё сам увидит. Дивным эльфам из мира розовых пони всё равно ничего не докажешь.



И если честно, стебусь я не от большой радости. Я была бы только счастлива, если бы в Поляну приехало много гостей. Только где они все?



Не от хорошей жизни отели в Горках демпингуют. Хотите номер в «Марриотте» на 11 января за 2600 в сутки? Завтрак, отличное спа, прогулочный ски-пасс и другие прелести полновесных пяти звёзд включены. И это на двоих человек. На двоих. Пять звёзд. 2600 рублей. Я себе это даже представить не могу. Хотя, наверное, уже выкупили.



Открою мелкую коммерческую тайну. По сравнению с прошлым годом, у нас сильно упали январские продажи (мы продаём молочку), и не только у нас. С учётом инфляции проседание в полтора раза минимум. Дело в том, что отели и кафе закупились перед Новым годом (только Горки Город - на несколько сотен тысяч, а мы продаём и в Розу, и в Лауру), но крайне мало покупали после него. Это значит, что нет столько людей, чтобы съесть всё заготовленное, чтобы потребовались новые закупки. А телевидение врёт о стопроцентной заполненности гостиниц.



Тьфу. Я два дня потратила, чтобы отобрать фотографии, отсортировать их и выложить в сеть. И целый вечер, чтобы написать этот пост. У меня нет цифр из отчётов, я успела побывать далеко не везде, но у меня есть глаза, уши и наблюдения почти двух лет. И я скажу, что дальше будет хуже. Если ситуация в стране и в городе не изменится, через год в Поляну людей приедет ещё меньше, тем более, что полно более дешёвых конкурентов. Ничем хорошим для города это не обернётся. И я не знаю, что тут можно сделать. Точнее, вряд ли мои предложения хоть кому-то интересны, у меня же нет своего миллиарда...



