  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Россиянка показала всю правду о курорте, в который Путин вбухал миллиарды долларов

    • Сьогодні, 20:18
    • Розсилка

    А где все?..

    Пишет Лиорелин в своем ЖЖ:

    Зацепила сегодня краем уха наши местные новости, что за новогодние каникулы в Красной Поляне было продано более ста тысяч ски-пассов, а сочинские отели заполнены на все сто процентов. После того, что я видела и не видела в Поляне в начале января, я пребываю в некотором недоумении от заявлений наших СМИ. Впрочем, они и «Викинга» не гнушаются рекламировать...

    Так что всё, что я пишу и показываю под катом, суть результат моих личных наблюдений, сопоставлений и выводов. Ни на что не претендую, мопед не мой, но от осадка избавиться не могу.

    Долго ли коротко ли, поехали мы отмечать Новый год в Горки Город, на три дня. Почему так вышло - расскажу отдельно, здесь это значения не имеет. Сели мы 30 декабря в дневную Ласточку, которая отбывает от главного ж/д вокзала в 13:46. За билеты заплатили по 434 рубля с человека и ещё 56 рублей отдали за живность. Поезд на 6-й путь подали не обычный, из пяти вагонов, а из двух составов - т.е. десять вагонов сразу. Мы разместились в первом вагоне второго состава, в середине поезда, как раз напротив выхода из подземного перехода. 20 минут до отправления поезда... кроме нас с котом в вагоне больше никого, и даже в соседнем людей не видно.



    Представить такое в 2015 году, когда билеты стоили 119 рублей, было невозможно, электрички заполнялись сразу же, и как минимум все места у окон занимались в пять-десять минут. Однако за всё время до Адлера мимо нас прошли только полиция и два контролёра. Только потом добавились три или четыре человека. Пятница, сокращённый день, завтра Новый год... а где люди?

    Претерпев муки с заселением (какой нехороший человек придумал всех жителей Горки Города размещать через один ресепшн?), мы добрались до своих апартаментов, заселились, пришли в себя и отправились совершать рекогносцировку местности, примерно с семи до девяти вечера. Гуляем мы гуляем, но как-то всё странно: фонари горят, подсветка на зданиях сияет и переливается, а вот окна в большинстве гостиниц тёмные. Кто ходил по спальному району вечером, тот видел, насколько светло от многочисленных жилых домов, безо всяких фонарей и подсветки. Сразу ясно, что тут живут люди, очень много людей - у кого на кухне свет, у кого в комнате, или сразу везде. Но в Горках было по-другому...

    1 з 71
    на весь екран згорнути
    Вот, пожалуйста, пятизвёздочный «Солис Сочи Отель», номера в котором обычно стартуют от 15 000 рублей в сутки, а то и вовсе по запросу. Если исключить освещение лестниц, подсветку здания, ресепшн и административные помещения цоколя, то фактически ведь отель пустой.
    Не верите? Окей, подойдём поближе. Вот вам фасад с расстояния метров тридцать. Исключаем лишнее. Много номеров занято?
    Отель «Горки Арт» и кусочек «Горки Гранд».
    Центральная часть «Горки Панорама», вид в одну сторону...
    ... и другую.
    В апарт-отелях жизни теплится чуть-чуть побольше.
    Мне сейчас скажут: а все на горнолыжных склонах! Ну-ну. Вот вам склон. Вечернее катание действует с шести до одиннадцати вечера, открыта единственная синяя трасса с уровня 1460 до уровня 960. Это фото сделано около восьми часов. Ребята, вы реально видите на спуске толпу народа? Серьёзно? Я замечу, что мне потребовалось несколько минут стоять и ждать, когда наконец появятся люди - у меня есть кадры с идеально белой пустой трассой.
    Утром 31 декабря я отправилась на свой первый урок по сноубордингу через абсолютно пустой верхний Горки Город. Только охрана и уборщики, да в зоне выката инструктора. Пока мучилась на склоне, прошло два часа, и вот почти полдень. Прямо за моей спиной учебка, дальше - выкат синей трассы, которую я снимала накануне. Что-то толпу я не наблюдаю.
    Впрочем, да, подумаешь, верхний Горки Город, такой дорогой, элитный, престижный. Давайте прогуляемся вниз! Уж там-то полно людей! В пять вечера 31 декабря мы двинули в нижнюю часть. Эммм... ау, народ?..
    С последних метров «Горной Карусели» открывается изумительная панорама на апарт-отели Горок. Они прекрасны и днём, и вечером... Снова исключаем подсветку зданий, административные помещения, лестницы, магазины и кафе на первых этажах. Ну как, много жилых окон остаётся?
    Спускаемся на землю, осматриваемся. И окон мало горит, и людей на улице особо не заметно.
    Россиянка показала всю правду о курорте, в который Путин вбухал миллиарды долларов
    Не хухры-мухры, а пятизвёздочный мегакрутой отель «Марриотт». Вдали сияет новооткрывшееся «Казино Сочи и Курорт». Опять убираем лишнее... Нет, решительно не получается увидеть много постояльцев.
    Ну вот машины стоят на улице... хотя и не так чтобы много... Если сопоставить с числом горящих окон - примерно то на то и выйдет. В подземные парковки не заглядывала, может, все там попрятались, как в бункере. Или уже праздновать начали. Однако на часах 18:39, вроде по ресторанам ещё рано разбегаться.
    Экономим силы для новогодней ночи, поэтому наверх возвращаемся к восьми вечера. О, я смотрю, в «Солисе» горящих окон прибавилось - кто-то всё-таки приехал. Но всё равно мало.
    И даже на трассе кто-то ещё катается. Ребята, вас немного и вы маньяки, но я вас уважаю! И как жаль, что нельзя встретить 1 января прямо на склоне.
    Россиянка показала всю правду о курорте, в который Путин вбухал миллиарды долларов
    Возвращаемся к себе через площадь Сбербанка. В «Горки Гранд» по-прежнему темно.
    Возвращаемся к себе через площадь Сбербанка. В «Горки Гранд» по-прежнему темно.
    И вот они, заветные первые минуты Нового года. Мы специально спустились вниз со своих высот, чтобы на площади перед восьмым апартом вместе со всеми отпраздновать наступление 2017-го. Так вроде стоишь на куче слежавшегося снега, фоткаешь салюты, народ, здания, смотришь - ну, много же людей пришло!
    В слегка поддатой толпе это чувство усиливается.
    Потом меняешь угол зрения - а куда все подевались?
    В половину первого люди постепенно начинают разбредаться - кто обратно в ресторан, кто в номер, кто погулять, как мы. И внезапно начинаешь понимать, что все, кто собрался на площади перед сценой - это гости курорта в почти полном составе, плюс инструктора, охрана и аниматоры. Возможно, кто-то приехал сюда с побережья, кто-то убыл в Розу, но так или иначе, это не 8 тысяч, которые встретили Новый год в Сочи-Парке (если ему можно верить, конечно).
    Интересно, кстати, сколько людей праздновало в Розе Хутор. По фотографиям из соцсетей этого решительно не понять, а я сама не видела.
    Чем дальше от площади - тем пустыннее на улицах. Немножко людей тусило перед входом в казино и, наверняка, сколько-то было внутри. Но мы туда не заходили, а обошли здание вокруг и вернулись к канатной дороге по пустой холодной набережной, встретив только компанию из четверых пьяных молодых людей.
    В 9 утра 1 января мы продрали глаза, позавтракали, приласкали кота и спустились вниз. Ндаааа... Канатная дорога работала до 4:00 и открылась снова в 8:30. Не, я понимаю, что после ночной пьянки все ещё дрыхнут. Но мне же доказывают, что в Поляне не протолкнуться, народ ломится катать! Почему я вижу только одну симпатичную Снегурочку? А, да, вон ещё одинокая лыжница за столбиком. И это всё? В 10:40?
    Может, у касс, в двадцати метрах от канатки, столпотворение из желающих попасть на склон? Нет? Чеширский кот, признавайся, это ты всех лыжников пожрал, чудовище?
    Ладно... Роза Хутор, площадь Мзымта двор, главные кассы, 11 утра. Самое время катать!
    Там же, вид сбоку.
    Мост Романов. Что-то я не улавливаю, зомбиапокалипсис подкрался незаметно?
    Площадь Роза, почти полдвенадцатого. Вроде бы все должны были уже проснуться...
    Гуляли мы гуляли по пустой Розе, дошли до моста к Альпике-сервис и повернули назад. Скажите честно, меня глючит, или тут всё-таки бродят толпы лыжников, сноубордистов и обычных туристов? Наверно, всё-таки надо было прокатиться хотя бы на «Олимпии» к Роза Плато, посмотреть, что там.
    И вот снова нижний Горки Город, четыре часа дня 1 января. Вон те люди у касс сойдут за столпотворение?
    О, кажется, вдалеке кто-то ходит. Народ, народ, подождите, мне массовка нужна! Справа, если что, Горки Город Молл, слева - восьмой апарт, за которым и праздновали Новый год.
    Кстати, вот это и есть та площадь, где мы были ночью. Совсем не впечатляет, правда? Не знаю, сколько тут может поместиться, - две, три сотни человек? Больше?
    Там же рядом - большая наземная автостоянка. Пока идёшь через неё, то кажется, что машин очень много. Хотя, если их пересчитать, то даже один апарт не заполнить.
    Возвращаемся к Моллу и к ярмарке. Вот так смотришь - много народу, а приглядишься - всего ничего.
    Пустая ярмарка. Вечером и ночью 31 декабря тут было точно так же, только темно. Продрогшие торговцы моментально кидаются к любому, кто только подойдёт к их лотку "просто спросить" - а вдруг чего-нибудь купит. Очень было их жаль, но мне лично сувенирка, чай и сладости даром не нужны, поэтому пришлось быстро сбежать, чтоб зря никого не расстраивать.
    Россиянка показала всю правду о курорте, в который Путин вбухал миллиарды долларов
    Ооооо, здрасьте, люди!
    Не поняла, только что же были здесь?!
    Возвращаемся наверх. Начало шестого, вот-вот откроют вечернее катание, лыжники в предвкушении. Но... неужели это всё?
    Не знаю, надо ли объяснять, что именно утро и вечер лучше всего показывают, насколько заполнен курорт. Полноценно катать в это время могут лишь те, кто непосредственно проживает в отелях, а все остальные подгребают к 10-11 часам и уезжают после 17-ти. И судя по всему, в Горки Город на новогодние каникулы заехало очень мало народу...
    Но чу! 2 января, нам надо уезжать домой. Час дня, между станциями канатной дороги долгожданное столпотворение. Урааа! *шёпотом в сторону* На себе проверено, вот это вот всё - на полчаса максимум, а скорее всего минут на пятнадцать. Поэтому не будем за них переживать.
    На спуск тоже очередь. По громкой связи народ очень просят утрамбовываться в кабинки по 8 человек, только вот не все желают эту просьбу выполнять - отсюда и проблемы.
    Пока спускались, канатка вдруг на пару минут зависла (уважаемые гости, технологический перерыв, не переживайте и сохраняйте спокойствие), потом снова поехала и опять зависла, уже минут на десять, в двадцати метрах от станции. Оказалось, кабинки сцепились как-то между собой, и их пришлось вручную растаскивать в стороны. Представляете, какая очередь на посадку скопилась за это время что снизу, что сверху?
    А вот народ стоит за ски-пассами. Ничего особенного, за пять минут такое легко рассасывается. А если купить ски-пассы заранее, то их можно без очереди взять в инфоцентре. Или со скидкой приобрести на ресепшн своего отеля. Дарю вам этот лайфхак.
    Ж/д станция Роза Хутор, ждём «Ласточку» до Сочи. Билеты после Нового года стоят уже не 434, а 440 рублей, до Адлера так же 350. Вот электричка привезла туристов из города. Обратите внимание, как много среди них людей в обычной одежде и без инвентаря. Вряд ли они купят дорогие спортивные ски-пассы.
    Наконец-то объявили посадку. Если вот это считается толпой, то я мухожук.
    Снова я вернулась в Горки 5 января, уговорив Сайрон поучиться катанию на сноуборде. Семь часов утра, дииико хочется спать.
    Зачем-то снова подали двойной состав. Из любопытства заглядываю в соседний вагон. Что, все дрыхнут по домам? Или у меня глюки от недосыпа?
    Четверть десятого, мы оплатили занятие, позвонили инструктору, стоим фоткаемся и разминаемся.
    Без десяти десять, людей немного прибавилось. Но всё равно... Стою и вспоминаю, как мы с мамой ровно год назад ездили в Поляну, сколько было лыжников и туристов, как вообще всё проходило. И делается мне грустно.
    Откатали мы свои два часа, пообедали, попробовали сами заниматься. В учебке стало тесновато.
    Там вдалеке, в зоне выката, наконец-то толпится народ. Но, если присмотреться, видно просветы между людьми, поэтому их там всего несколько десятков человек. Не смертельно.
    Когда поднимались утром на уровень 960, ехали в кабинке с женщиной, которая работает в одной из гостиниц верхнего Горки Города, а потом днём спускались на 540 с другой женщиной, работающий в администрации курорта. Поболтали с обеими. Обе недовольны числом заехавших, обе считают, что цены высокие и отпугивают гостей. Частное мнение, конечно. Однако... Во второй половине дня мы с Сайрон отправились в аквапарк - людей там было раза в три больше, чем осенью, однако не прямо битком-битком. Через три часа, к 17:10, мы вышли на остановку, надеясь уехать на автобусе к ж/д станции. И очень удивились изобилию лыжников - не было тут подобного никогда. Да ещё весь транспорт стоит в два ряда, и скорая орёт, потому что её не пропускают.
    Мы успели постоять на вокзале, загрузиться в электричку и поехать в Адлер, а пробки всё ещё не рассосались (это мост через Мзымту между вокзалом Розы Хутор и Горки Городом). Представляете, что потом рассказывали психически неустойчивые в соцсетях?
    Мы успели постоять на вокзале, загрузиться в электричку и поехать в Адлер, а пробки всё ещё не рассосались (это мост через Мзымту между вокзалом Розы Хутор и Горки Городом). Представляете, что потом рассказывали психически неустойчивые в соцсетях?
    Рейс Роза-Хутор - Аэропорт отправляется в 18:13. Те немногие, кто им ехал, почти все вышли в Адлере, как и мы.
    Утром 6 января мне пришлось вернуться в Горки Город. Специально зафоткала зал ожидания пригородных поездов. Вообще не сравнить с тем, что мы тут видели год назад. Не протолкнуться было от народа с инвентарём и от туристов вроде нас, даже стоять было особо негде.
    И я вас уверяю, эти немногие пассажиры едут не в Поляну.
    Почти одновременно с первой «Ласточкой» до Розы Хутор идёт электричка в Майкоп. Стоит она всего минуту или две, и посмотрите, какая очередь на вход!
    А это наш вагон, две минуты до отправления. Вдалеке кто-то сидит, потом в Хосте зашло четверо человек (двое с лыжами, двое с бордами), в Адлере ещё один турист. По-моему, тут комментарии излишни.
    9:17, зона пересадки на уровне 960. Благодать-то какая.
    Кассы верхнего уровня и зона выката.
    Мнэ... очередь на посадку?
    9:30, кассы на уровне 540.
    Знаете, тут летом больше народу скапливается.
    Ж/д станция Эсто-Садок. Пассажиры ждут электричку.
    А это девятичасовая «Ласточка» до Розы Хутор. Когда ехала утром на семичасовой, то спросила у контролёрши, как с наполняемостью вагонов. Она явно не хотела отвечать на вопрос, но потом призналась, что людей очень мало. И добавила, что на следующей будет побольше. А я ж настырная... я проследила, когда эта электричка проходила мимо, что и там людей столько же, сколько было в первой (на фотографии - это она идёт навстречу, примерно в 10:03). Сняла процесс на видео, если кому надо - пришлю, а выкладывать мне влом. Я несколько устала ваять эту нетленку - час ночи, спать хочу. Хорошая это штука, отложенные посты...
    Россиянка показала всю правду о курорте, в который Путин вбухал миллиарды долларов

    Короче, у меня всё. Имеющий глаза - всё сам увидит. Дивным эльфам из мира розовых пони всё равно ничего не докажешь.

    И если честно, стебусь я не от большой радости. Я была бы только счастлива, если бы в Поляну приехало много гостей. Только где они все?

    Не от хорошей жизни отели в Горках демпингуют. Хотите номер в «Марриотте» на 11 января за 2600 в сутки? Завтрак, отличное спа, прогулочный ски-пасс и другие прелести полновесных пяти звёзд включены. И это на двоих человек. На двоих. Пять звёзд. 2600 рублей. Я себе это даже представить не могу. Хотя, наверное, уже выкупили.

    Открою мелкую коммерческую тайну. По сравнению с прошлым годом, у нас сильно упали январские продажи (мы продаём молочку), и не только у нас. С учётом инфляции проседание в полтора раза минимум. Дело в том, что отели и кафе закупились перед Новым годом (только Горки Город - на несколько сотен тысяч, а мы продаём и в Розу, и в Лауру), но крайне мало покупали после него. Это значит, что нет столько людей, чтобы съесть всё заготовленное, чтобы потребовались новые закупки. А телевидение врёт о стопроцентной заполненности гостиниц.

    Тьфу. Я два дня потратила, чтобы отобрать фотографии, отсортировать их и выложить в сеть. И целый вечер, чтобы написать этот пост. У меня нет цифр из отчётов, я успела побывать далеко не везде, но у меня есть глаза, уши и наблюдения почти двух лет. И я скажу, что дальше будет хуже. Если ситуация в стране и в городе не изменится, через год в Поляну людей приедет ещё меньше, тем более, что полно более дешёвых конкурентов. Ничем хорошим для города это не обернётся. И я не знаю, что тут можно сделать. Точнее, вряд ли мои предложения хоть кому-то интересны, у меня же нет своего миллиарда...


    путінський режим
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ