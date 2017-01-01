Ростовые куклы и бычки из папье-маше: закулисье Одесского театра музкомедии

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Фото: Думская, Александр Гиманов

Фоторепортаж из знаменитого музыкального театра

В начале марта в Одесском академическом театре музыкальной комедии им. Водяного состоялась премьера искрометного мюзикла, поставленного режиссером Дмитрием Беловым по пьесе грузинского драматурга Авксентия Цагарели – «Ханум».

Звездный актерский состав оперетты в очередной раз порадовал одесских театралов. Однако, как говорится, не сценой единой — к созданию спектакля в той или иной степени причастны все три сотни сотрудников театра: художники, гримеры, кассиры, билетеры, декораторы, столяры, плотники, осветители, статисты, бутафоры, закройщики, швеи, сапожники и многие другие.

«Думская» побывала в музыкально-комедийном закулисье и познакомилась с теми, чьи имена не пишут на афишах.

В столярном цехе театра создаются лестницы, балюстрады, колоннады, мансарды, дома, улицы и города, в которых происходит действие спектаклей.

После деревянных дел мастеров за дело берутся художники декорационного цеха. Для удобства он расположен прямо над сценой. С помощью специальных лебедок декорации, не разбирая, опускают на подмостки.

Декорационный цех похож скорее на художественную галерею или музей. Стены, балконы и даже потолок завешаны полотнами, вышедшими из-под рук сотрудников этого участка

В пошивочном цехе создаются костюмы для героев спектаклей.

Один из самых интересных цехов – бутафорский. Здесь создается все: от связки одесских бычков из папье-маше, до ростовых кукол и точной копии грузинского княжеского герба. Сейчас волшебницы-бутафоры собирают воедино части поролоновых телес, которые будут участвовать в спектакле в качестве посетителей грузинских бань. Две готовые тушки подсыхают на специальных крючках, а девушки склеивают третью.