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    С широко открытыми глазами: как выглядят знаменитости после блефаропластики

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    Глаза — зеркало души, гласит народная мудрость.

    Что делать, если взгляд потух, а душу не видать за нависшими«шторами» верхних век и пыльными мешками под глазами? Проблему решит блефаропластика — хирургическая процедура подтяжки верхних или нижних век.

    Правда, не всегда хирургическое вмешательство дает великолепный результат, на который знаменитости так надеются и рассчитывают. Ведь даже опытные пластические хирурги не гарантируют вам, что операция пройдет удачно и не будет никаких побочных эффектов.

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    Главная героиня «Секса в большом городе» делала блефаропластику дважды. Первый раз операция прошла не очень удачно: под глазами актрисы появились мешки. Тогда Сара повторила процедуру — на этот раз вполне успешно.
    Если внимательно посмотреть на фотографии Пэрис Хилтон, видно, что один глаз девушки всегда прикрыт. Искусный макияж не спасает, и красотка все чаще появляется на публике в темных очках. Поговаривают, что виной тому неудачная блефаропластика, после которой левое веко звезды стало провисать. Сама Пэрис утверждает, что никогда не обращалась к пластическим хирургам.
    Пару лет назад наша любимая Бриджит Джонс изменилась до неузнаваемости. Таблоиды писали, что виной всему неудачная пластика, сама же актриса упорно отрицала, что обращалась к хирургам. Последние не остались в стороне и предположили, что Рене была сделана блефаропластика верхних и нижних век. На фото «до» четко виден избыток кожи верхних и нижних век, мелкие морщины и небольшие грыжи под глазами. На свежих же фотографиях у актрисы ничего этого нет. Вопрос в другом: стало ли лучше?
    Еще одна звезда Голливуда, которая шокировала поклонников новым лицом. Злые языки шутили, что Ума попала к тому же хирургу, который поработал с Рене Зельвегер, и теперь несчастного доктора ждет участь главного злодея из «Убить Билла». Поклонники списали перемены на усталость и отсутствие макияжа (дело было на премьере фильма «Пощечина» в 2015 году), но по мнению специалистов, актриса совершенно точно прибегла к блефаропластике.
    Легендарная модель не скрывает: ботокс — ее верный друг навсегда! А вот от того, что Линда уже не раз обращалась к услугам пластических хирургов, звезда упорно открещивается. Однако шило в мешке не утаишь. Разрез глаз модели явно изменился, что наводит на мысли о проведенной блефаропластике.
    А чем мужчины хуже? Они тоже хотят выглядеть молодо и сексуально! Тем более красавчик Джордж Клуни, который не скрывает, что хотел сделать свой взгляд более открытым, а потому решился на блефаропластику.
    Скандальная певица Лолита Милявская, которой запрещен вьезд на территорию Украиныне стесняется говорить о пластике, которую делала. Певица уверена: в зрелом возрасте корректировка внешности просто необходима,главное, чтобы все было в меру и не вредило здоровью. «Грыжи» под глазами портили яркую внешность певицы, и на 45-летие Лолита подарила себе блефаропластику.
    Экс-участница «Дома-2», телеведущая и модель Виктория Боня постоянно совершенствует свою красоту. На 25-летие девушка подарила себе блефаропластику.
    С широко открытыми глазами: как выглядят знаменитости после блефаропластики

    Джерело: goodhouse.ru

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