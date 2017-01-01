С широко открытыми глазами: как выглядят знаменитости после блефаропластики

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Глаза — зеркало души, гласит народная мудрость.

Что делать, если взгляд потух, а душу не видать за нависшими«шторами» верхних век и пыльными мешками под глазами? Проблему решит блефаропластика — хирургическая процедура подтяжки верхних или нижних век.

Правда, не всегда хирургическое вмешательство дает великолепный результат, на который знаменитости так надеются и рассчитывают. Ведь даже опытные пластические хирурги не гарантируют вам, что операция пройдет удачно и не будет никаких побочных эффектов.

Джерело: goodhouse.ru