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    Сама виновата: в Пакистане девушку приговорили к смерти за то, что ее изнасиловал брат

    • Сьогодні, 16:01
    • Розсилка

    Теперь ее хотят забить до смерти камнями

    В Пакистане 19-летнюю женщину приговорили к смертной казни после того, как она обвинила своего двоюродного брата в том, что он изнасиловал ее, угрожая пистолетом.

    Женщина сказала, что спала у себя дома в Раджанпуре, когда это произошло.

    Она сообщила о преступлении в местный панчаят — племенной суд, который действует вне официальной системы правосудия в отдаленных уголках страны, — но там заявили, что она намеренно соблазнила насильника.

    Затем панчаят, в состав которого входит отец насильника, признал ее виновной в прелюбодеянии и заклеймил ее как «кари» (прелюбодейку).

    В результате девушку приговорили либо к побиению камнями насмерть, либо к продаже в рабство.

    Панчаят решил не принимать никаких мер в отношении предполагаемого насильника.

    На следующий день женщина и ее отец обратились в полицию, которая начала официальное следствие.

    Члены панчаята были арестованы, а женщина спрятана в укрытии за пределами деревни.

    Женщин, признанных «кари», часто убивают их собственные семьи — эти так называемые «убийства чести» призваны восстановить репутацию семьи.

    В отношении предполагаемого насильника также издано постановление об аресте.

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