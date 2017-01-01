Сама виновата: в Пакистане девушку приговорили к смерти за то, что ее изнасиловал брат
- Сьогодні, 16:01
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Розсилка
Теперь ее хотят забить до смерти камнями
В Пакистане 19-летнюю женщину приговорили к смертной казни после того, как она обвинила своего двоюродного брата в том, что он изнасиловал ее, угрожая пистолетом.
Женщина сказала, что спала у себя дома в Раджанпуре, когда это произошло.
Она сообщила о преступлении в местный панчаят — племенной суд, который действует вне официальной системы правосудия в отдаленных уголках страны, — но там заявили, что она намеренно соблазнила насильника.
Затем панчаят, в состав которого входит отец насильника, признал ее виновной в прелюбодеянии и заклеймил ее как «кари» (прелюбодейку).
В результате девушку приговорили либо к побиению камнями насмерть, либо к продаже в рабство.
Панчаят решил не принимать никаких мер в отношении предполагаемого насильника.
На следующий день женщина и ее отец обратились в полицию, которая начала официальное следствие.
Члены панчаята были арестованы, а женщина спрятана в укрытии за пределами деревни.
Женщин, признанных «кари», часто убивают их собственные семьи — эти так называемые «убийства чести» призваны восстановить репутацию семьи.
В отношении предполагаемого насильника также издано постановление об аресте.